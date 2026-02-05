La imparcialidad en el juicio político a Mario Godoy está en duda

Cuestionan procedimiento y falta de transparencia. La interpelación se habría convertido en un litigio ordinario

El abogado Stalin Raza es quien realiza la vocería de Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura, quien enfrenta un juicio político.

La falta de actitud es uno de los principales cuestionamientos que formulan asambleístas y juristas que conversaron con EXPRESO sobre el desarrollo del juicio político contra Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura (CJ), proceso que se tramita en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Además, advierten que el oficialismo estaría actuando de manera parcializada, lo que, a su criterio, comprometería la transparencia y la seriedad de este procedimiento.

Para Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, las acciones adoptadas por la Comisión de Fiscalización dan a entender que la decisión final estaría orientada a no censurar al presidente de la CJ. Una de ellas es que parte del proceso haya sido declarado reservado (presentación del certificado societario de la firma Invictus, emitido por la Superintendencia de Compañías), cuando un juicio político debería desarrollarse con total transparencia, lo que, en su opinión, es una irregularidad.

Dilaciones y retraso en la entrega de pruebas

Además, la suspensión de la presentación de las pruebas documentales hasta el final del proceso, una vez que se recepten los testimonios en la comisión, no estaría justificada, señala Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. A su juicio, el hecho de que el Ministerio del Interior y la propia Judicatura no hayan entregado oportunamente la documentación respondería a una intención de dilatar el proceso, algo que, añade, estaría siendo facilitado por la mayoría de los integrantes de la Comisión.

LE INVITAMOS A LEER: Godoy aplazó presentación de sus pruebas; Judicatura no le respondió a tiempo

RELACIONADAS Tráfico legislativo y retrasos marcan el trabajo del CAL

RC pide "facilidades" para que juez Carlos Serrano rinda testimonio en juicio a Godoy Leer más

Más aún, advierte la legisladora Yumbay, Mario Godoy mismo decidirá cuándo autorizar la entrega de la información, ya sea completa o parcial, siendo él el titular del Consejo de la Judicatura. Por ello, mientras permanezca en el cargo, la transparencia del proceso tampoco estaría garantizada, dice.

Un juicio político que se asemeja a un litigio ordinario

No solo eso. Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), cuestiona que al funcionario sometido a juicio político se le haya permitido que un abogado, Stalin Raza, actúe como su vocero, una excepción que, según enfatiza, ha sido aplicada solo en el caso de los presidentes de la República. A esta decisión se suma, además, su señalamiento de que algunos asambleístas no logran diferenciar entre un juicio político y uno de carácter ordinario.

Pero esto no sería un acto al azar, asevera Francisco López, abogado y docente de la Universidad de las Américas, sino una estrategia política. Según su análisis, el proceso se está asemejando más a un litigio ordinario que a un juicio político. “A Godoy le acaban de dar tiempo para reorganizar su defensa; originalmente él debía responder el martes (3 de febrero) a las alegaciones de los legisladores, pero ahora dispone de más días, luego de haber escuchado las pruebas de la contraparte”.

Sospechas de intereses políticos y falta de pronunciamientos

Lo que esto demuestra, señala Yánez, es que el proceso no garantiza al pueblo ecuatoriano que Godoy sea juzgado políticamente de manera adecuada, considerando las evidencias. Por ello, cree que existen intereses partidistas, especialmente cuando la Fiscalía no se ha pronunciado, como en otros casos, sobre los avances de la investigación para determinar quién dio la orden a Henry Gaibor, exdirector del CJ de Pichincha.

LE PODRÍA INTERESAR: Judicatura plantea concursos de jueces en ocho meses, pese a retrasos acumulados

Mario Godoy usa estrategias de abogado litigante para conseguir tiempo. Francisco López Abogado y docente de la UDLA

“Si Godoy es inocente, la investigación de la Fiscalía lo confirmará, pero resulta contradictorio que el Estado no actúe con firmeza ante hechos que generan desconfianza entre juristas y usuarios”, advierte.

Por ello López advierte que el país seguirá observando cómo “el juez del caso, es decir el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, le da todas las herramientas para defenderse”. Pero “quien es abogado litigante con experiencia sabe de antemano cómo jugar sus cartas, y Godoy tiene experiencia en eso”, añade.

El jurista concluye que, aunque el proceso debería ser un control político, Godoy no comparece, convirtiendo la defensa en un trámite técnico. Aun así, Serrano afirma que el PSC votará a favor de la censura.

Testimonios. José Suing, extitular de la Corte Nacional de Justicia, y Carlos Serrano, juez anticorrupción, expondrán en el juicio.



¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!