RC pide "facilidades" para que juez Carlos Serrano rinda testimonio en juicio a Godoy

La asambleísta Viviana Veloz recordó que el Serrano está fuera del país y mantiene un riesgo elevado por sus denuncias

La asambleísta del correísmo y una de las proponentes del juicio político, Viviana Veloz, cuestionó la dirección de Ferdinan Álvarez en la mesa de Fiscalización.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, solicitó este 4 de febrero de 2026 que se brinden las facilidades necesarias para que el juez anticorrupción Carlos Serrano rinda su testimonio en el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

RELACIONADAS Vocal de la Judicatura descarta frenar concursos de jueces pese al juicio a Godoy

Veloz realizó el pedido al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), antes de que la mesa legislativa reanude el juicio político a Godoy con la práctica de las pruebas testimoniales de cargo en contra del presidente de la Judicatura.

#ANÁLISIS | El oficialismo ofrece la cancha inclinada a favor de Mario Godoy desde el inicio. Por el momento, le concedió lo que más quería: tiempo.



Por Roberto Aguilar 👉 https://t.co/tzjnWOxrzU pic.twitter.com/u0jD5Q0Tqa — Diario Expreso (@Expresoec) February 4, 2026

El correísmo recuerda que Carlos Serrano corre peligro en Ecuador

Durante su intervención, la asambleísta Veloz recordó que el juez Serrano se encuentra fuera del país tras haber denunciado presiones por parte del exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, en el caso seguido contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

En ese sentido, Veloz pidió a Álvarez que se reciba de forma telemática porque "es una persona que tiene un alto riesgo, que puede recibir atentados contra su vida" si regresa al país para participar en el juicio político a Mario Godoy.

Los otros testimonios del correísmo en el juicio político a Godoy

La asambleísta Viviana Veloz anunció cuatro testimonios para el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, los mismos que serán practicados durante la semana en la mesa de Fiscalización.

Los testimonios del correísmo para el juicio político son:

Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura

Ramiro García, abogado

José Suing, juez y expresidente de la Corte Nacional de Justicia

Carlos Serrano, juez anticorrupción

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!