Juicio político Godoy: juez Carlos Serrano y José Suing son llamados a Fiscalización

Serrano y Suing son parte de las pruebas testimoniales del correísmo en el juicio político contra Mario Godoy

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, asistió a la Comisión de Fiscalización.

El juez anticorrupción Carlos Serrano y el juez y expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, serán testimonios clave en el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que se desarrolla en la Asamblea Nacional.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea retomó este 4 de febrero de 2026 la práctica de pruebas de cargo y de descargo dentro del juicio político contra Godoy. La mesa legislativa inició la sesión con la presentación de las pruebas testimoniales.

#ANÁLISIS | El oficialismo ofrece la cancha inclinada a favor de Mario Godoy desde el inicio. Por el momento, le concedió lo que más quería: tiempo.



Por Roberto Aguilar 👉 https://t.co/tzjnWOxrzU pic.twitter.com/u0jD5Q0Tqa — Diario Expreso (@Expresoec) February 4, 2026

Los testimonios que utilizará el correísmo en el juicio contra Godoy

Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana y una de las legisladores proponentes del juicio político, anunció que tendrán cuatro testimonios para el proceso contra Godoy, los mismos que serán practicados durante la semana en la mesa de Fiscalización.

RELACIONADAS Vocal de la Judicatura descarta frenar concursos de jueces pese al juicio a Godoy

Los testimonios del correísmo para el juicio político son:

Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura

Ramiro García, abogado

José Suing, juez y expresidente de la Corte Nacional de Justicia

Carlos Serrano, juez anticorrupción

Correísmo pide garantías para el testimonio del juez Carlos Serrano

En el caso del juez Serrano, la asambleísta Veloz solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN) que se lo reciba de forma telemática "porque es una persona que tiene un alto riesgo que puede recibir atentados contra su vida".

Asimismo, Veloz indicó que, de acogerse su petición, el testimonio de Serrano sería recibido durante la semana, al igual que la versión del juez y expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, a quien insistirán para que rinda su testimonio ante la mesa de Fiscalización.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!