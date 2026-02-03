Godoy no se defendió en comisión pero sí en el hall de la Asamblea: ¿Qué dijo?

El presidente del Consejo de la Judicatura optó por pronunciarse ante los medios. Habló de las acusaciones y Henry Gaibor

Mario Godoy, presidente de la Judicatura acudió este 3 de febrero de 2026 a la Comisión de Fiscalización.

Mario Godoy no se defendió en la sesión de la Comisión de Fiscalización, pero sí se esforzó por marcar la discusión por fuera del trámite de su juicio político. En dos ocasiones, el presidente de la Judicatura expuso sus argumentos ante los medios de comunicación.

La tarde de este 3 de enero de 2026, la actuación de las pruebas de Godoy no se concretó. Desde la mañana y por casi tres horas, los cinco legisladores del correísmo expusieron sus elementos de cargo contra el titular de la Judicatura.

Cuando llegó el turno de Godoy, este planteó que había dos respuestas pendientes de entidades del Estado, entre ellas la de la propia Judicatura que él preside, que aún no habían llegado. Ante esa situación, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender la sesión y dejar para más adelante la defensa de Godoy, con base en las pruebas documentales que entregó.

“No tengo nexo con ningún grupo delincuencial"

Antes de que termine la exposición de los correístas, el equipo que acompañó a Godoy en la Asamblea ya había anunciado que ofrecería declaraciones.

Así, en las afueras del auditorio José Mejía Lequerica, el titular de la Judicatura respondió a varias inquietudes de los medios de comunicación.

Pero eso ocurrió luego de que señalara: “Hoy yo prácticamente rompo el silencio. He sido muy cauto respecto a lo que ha pasado durante el último mes, en donde también ha habido linchamiento mediático”.

Godoy fue consultado sobre las acusaciones del correísmo, entre ellas la de supuestos nexos con narcotraficantes. “Yo no tengo ningún nexo con ningún grupo delincuencial como así se ha querido implantar en la sociedad. Lo niego categóricamente. No hay ninguna prueba que conduzca a aquello”, afirmó.

Godoy arremetió contra las pruebas del correísmo

El presidente de la Judicatura cuestionó que las pruebas presentadas por los legisladores que buscan su destitución se basen, en su mayoría, en notas periodísticas. Además, criticó que gran parte del material corresponda a testimonios y que solo existan 10 documentos.

“Algo que es alarmante. Se ha presentado una prueba nueva en donde no se sabe si la persona que le grabó a este abogado, Washington Andrade, pidió autorización para hacerlo, pudiendo incluso cometer un delito y generar un estado de revictimización de la persona”, señaló.

El audio al que se refirió corresponde al de la exesposa del exdirector de Asesoría Jurídica de la Judicatura, Roger Tumalli, relacionado con la sentencia en el denominado caso Pendrive. Dicho caso tiene que ver con las presiones denunciadas por la jueza Nubia Vera para la sentencia sobre la acción de protección de la exvicepresidenta de la República, Verónica Abad.

¿Qué dijo sobre Henry Gaibor?

Gaibor es una pieza clave en el caso que salpica a Godoy y que dio origen al juicio político. Fue director provincial de la Judicatura en Pichincha y aparece en un audio junto con el juez anticorrupción Carlos Serrano, en una conversación sobre el caso Euro 2024, que involucra al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

La Judicatura resolvió iniciar un sumario disciplinario en contra de Henry Gaibor. Cortesía

“Henry Gaibor fue un director provincial designado por el Pleno de la Judicatura. Así es como debe decirse. Es el Pleno el que tiene la potestad para designar a un director, con la votación de todos los que nos encontramos ahí”, dijo.

EXPRESO consultó a Godoy si mantenía una relación cercana con Gaibor. Su respuesta fue: “Es una persona que trabaja como director provincial, como lo hacen los 24 directores nacionales, y que, obviamente, dentro de una administración estamos en contacto para verificar cómo van las provincias”.

La actuación de la prueba continuará el 4 de febrero de 2026 en la Comisión de Fiscalización. En esta ocasión se prevé que actúe únicamente el correísmo, ya que la sesión estará dedicada a las pruebas testimoniales y Godoy no presentó pruebas de ese tipo.

