Contraloría examina al CPCCS por designación de Godoy y vocales de Judicatura

Las acciones de control contra los consejeros de Participación se dan por la selección de la Judicatura y de una comisión

La Contraloría inició un examen especial a los procesos de designación que hizo el Consejo de Participación Ciudadana.

La Contraloría General del Estado (CGE) inició un examen especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por los procesos de selección y designación del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y de los cuatro vocales del organismo: Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco y Magaly Ruiz.

Según se conoció este 29 de enero de 2026, la acción de control en contra de los integrantes de Consejo de Participación: Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, David Rosero, Piedad Cuaran y Nicole Bonifaz se inició a finales de 2025, es reservada y la lleva a cabo el equipo auditor de la Contraloría.

El proceso de designación de los cinco integrantes de la Judicatura que examina el ente de control comenzó en enero de 2025 y en septiembre, Verdezoto mocionó para que Godoy sea designado. En ese entonces, la propuesta contó con los votos favorables de Enríquez, Rosero, Fantoni y de la misma proponente.

La Contraloría también efectúa otro examen especial a los mismos consejeros por el proceso de selección, conformación y designación de la comisión seleccionadora del concurso de méritos y oposición para elegir al representante de la Fiscalía General del Estado.

Análisis de Contraloría en medio de escándalos

A diferencia del análisis del proceso de la Judicatura, la revisión al trámite de designación de los comisionados arrancó en este año. En ambos casos, la Contraloría ha solicitado información a los funcionarios del organismos para avanzar en el examen especial.

Tanto los consejeros como los comisionados afrontan el proceso de control en momentos en los que ellos han sido cuestionados por escándalos.

A los consejeros de Participación se les atribuye responsabilidades por haber seleccionado a Godoy, quien ha sido señalado por supuestas presiones a jueces y por conflictos de intereses. Los cuestionamientos generado una crisis en el sistema de justicia que derivó en un proceso de juicio político que avanza en la Asamblea.

Los comisionados, en cambio, han sido objetados por los bajos puntajes para integrar la delegación.

