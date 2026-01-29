Crisis en la Judicatura: sale la directora de Transparencia y aumentan las renuncias

La directora de Transparencia renunció en medio de denuncias de corrupción y un creciente número de salidas de funcionarios

Tatiana Sampedro, directora de Transparencia del Consejo de la Judicatura, presento su renuncia el 28 de enero de 2026.

Tatiana Sampedro Alomoto, directora de Transparencia del Consejo de la Judicatura y responsable de velar por la ética institucional, presentó su renuncia irrevocable.

Su salida coincide con la queja expresada por el vocal Fabián Fabara, el pasado 22 de enero, por la filtración de la denuncia contra Alex Gallo Lema, director nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura, y Miguel Caicedo Almeida, subdirector nacional de Servicios Generales. Ambos fueron mencionados por un oferente, quien aseguró que le habrían solicitado el 14 % de un contrato para el mantenimiento del parque automotor de la Judicatura.

Sampedro, al frente de la Dirección de Transparencia, fue la encargada de tramitar la denuncia y elaborar el informe que dio paso al inicio del sumario administrativo contra Gallo y Caicedo. Ambos funcionarios también dejaron sus cargos.

Sobre ella se refirió la exdirectora de la Judicatura de Orellana, Samantha Lozada, quien fue víctima de un ataque armado en el que resultó herido su padre, en octubde de 2025. Lozada señaló que Sampedro inició un proceso disciplinario en su contra por supuesto abandono del puesto de trabajo, pese a que, debido a amenazas de grupos delictivos organizados con vínculos en la Función Judicial, ella se encontraba laborando desde Quito.

La directora de Transparencia fue mencionada también por la exvocal de la Judicatura Solanda Goyes, en una entrevista con FM Mundo, como una de las funcionarias cercanas a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien hoy enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional.

Sampedro es además vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su renuncia a la Judicatura todavía debe ser aprobada por el pleno.

Juicio polítio a Mario Godoy en medio de cambios

Ese juicio político se originó a partir de la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien afirmó haber recibido presiones presuntamente de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha y amigo de Godoy, para favorecer con una sentencia al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. En ese caso, el procesado fue defendido por Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy.

A la lista de funcionarios que han dejado la institución se suma la renuncia de Roger Tumalli, exdirector de Asesoría Jurídica, quien fue denunciado por una asesora de la entidad por presunto abuso sexual. La denuncia se presentó el 28 de noviembre de 2025 y, 56 días después, el 23 de enero de 2026, el pleno del Consejo de la Judicatura aceptó su renuncia, mientras se desarrolla un sumario administrativo.

