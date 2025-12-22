Caso Euro2024: audios revelan 'mensajes' de Henry Gaibor al juez Carlos Serrano

Los audios revelan cómo el director de la Judicatura en Pichincha transmitió pedidos sobre el caso del 'narco' serbio

Henry Gaibor es el director de Consejo de la Judicatura de Pichincha, amigo y hombre de confianza de Mario Godoy.

El nombre de Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, aparece ahora en el centro de una pieza clave del escándalo: los audios grabados por el juez anticorrupción Carlos Serrano, en los que se registran insinuaciones y “mensajes” sobre el caso Euro2024, en el que fue juzgado el serbio Jezdimir Srdan, líder de una red de lavado asociada al narcotráfico europeo.

La reunión ocurrió el 11 de noviembre de 2025, en el despacho de Gaibor, en Quito. No existe una orden explícita, pero sí una serie de frases calculadas, insinuaciones e indirectas: “Ponga atención a la defensa”. A lo largo de la grabación, Gaibor subraya: “Es un caso muy particular”; “solo cumplo con pasar el mensaje”; “el pedido como tal no me lo dieron, así de manera osada”.

La clave está en el subtexto. Cuando Gaibor afirma: “Esta persona podría delatar quién habría contaminado…”. En la jerga del narcotráfico, “contaminación” es una referencia directa a contenedores usados para sacar droga, un asunto que alcanzó, por ejemplo, a Noboa Trading, empresa de la familia del presidente Daniel Noboa, involucrada en investigaciones sobre contaminación sistemática por mafias balcánicas y albanesas.

La conversación, según la versión de Serrano, fue grabada porque constituía una presión encubierta. Gaibor insiste todo el tiempo en su rol de mensajero: “Solo cumplo con pasarle el mensaje”. “Me dijeron: por favor, es un caso muy particular”. Pero la frase más comprometedora llega después: “Le han cogido por lavado de activos y, en realidad, es narcotráfico”.

La afirmación no es casual. Ese argumento es el mismo esgrimió que por la defensa de Srdan en juicio. El penalista Diego Chimbo, abogado del procesado, sostuvo ante el Tribunal que el serbio ya enfrentaba otra investigación por delincuencia organizada ligada al narcotráfico y que, por lo tanto, debía ser absuelto del delito de lavado, porque se lo estaría “doble procesando” por la misma conducta.

Fiscalía abre una investigación y Gaibor calla

Los audios se hacen públicos al mismo tiempo que la Fiscalía abre una investigación por presunto "tráfico de influencias", lo que podría servir para probar si hubo injerencia o no de un funcionario judicial, quien habría transmitido instrucciones sobre un fallo en causas de crimen organizado.

EXPRESO buscó la versión de Gaibor, pero su respuesta fue: "Al existir una investigación abierta quizás no sea pertinente hacerlo antes con un medio. Sin embargo, le voy a pedir a mi comunicadora social que le contacte por favor". Hasta el cierre de esta edición no ha existido comunicación.

Henry Gaibor Flores, un nombre ligado a la denuncia de la jueza Nubia Vera

De derecha a izquierda: Henry Gaibor, Mario Godoy, Dolores Vintimilla y Daniela Cajas. Cortesía

Gaibor, cuya voz aparece repitiendo que solo “transmite el mensaje”, es amigo y mano derecha de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y amigo de su esposa, Dolores Vintimilla, exabogada del narcotraficante Serbio.

Su nombre ya había aparecido en otra denuncia. En 2024, la jueza Nubia Vera lo señaló como uno de los funcionarios que participaron en presuntas presiones para que dictara una sentencia contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Según su relato, Gaibor acudió junto con Jorge Carrillo —asesor de Mario Godoy— y el propio presidente de la Judicatura, quienes le habrían entregado un pendrive con una sentencia preelaborada. Ese episodio, conocido como el caso Pendrive, hoy es investigado por la Fiscalía, sin que hasta ahora la entidad haya avanzado en el esclarecimiento.

Este 22 de diciembre, también se conoció que la esposa de Gaibor, Daniela Cajas Aispur es secretaria jusgados en la Unidad Anticorrupción, en el que labora el juez Serrano. Según su declaratoria juramentada, ella ingresó a ese cargo en octubre de 2023, en la administración de Wilman Terán, hoy preso por corrupción judicial.

