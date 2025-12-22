Reimberg confirmó que juez anticorrupción no está en el país: Esto se sabe

El ministro del Interior John Reimberg dio su versión sobre la razón por la cual se quitó la seguridad a Carlos Serrano.

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano, tras la denuncia sobre presiones en el sistema de justicia. El secretario de Estado señaló que, para realizar los análisis de riesgo, “necesitan que el juez esté acá”.

“Se tomó contacto con el juez, pero está fuera del país. Obviamente, para hacer los análisis de riesgo necesitamos que el juez esté acá. Si él quisiera regresar, se asigna una cápsula temporal hasta que se tome contacto y se tenga una entrevista con él”, señaló Reimberg. Agregó que este es el procedimiento que se sigue en este tipo de casos.

¿Por qué se le retiró la seguridad?

Finalmente, el ministro del Interior se pronunció sobre las razones por las que Serrano dejó de contar con seguridad. Primero indicó que, actualmente, por ejemplo, no existe la obligación de que los ministros cuenten con una cápsula de seguridad. Más bien, se requiere un análisis del nivel de riesgo. Esto ocurre no solamente con los ministros, sino con otro tipo de funcionarios públicos.

Respecto a Serrano, Reimberg dijo que el análisis que determinó el retiro de la cápsula se realizó antes de los hechos denunciados. “Fue porque el nivel de riesgo había bajado”. Eso, según el ministro, se estableció mediante la entrevista que se le hizo al juez.

Ahora, tras la denuncia, se tomó nuevamente contacto, pero, según Reimberg, Serrano no tendría intenciones, al menos por ahora, de regresar al país.

El caso del juez anticorrupción

Carlos Serrano es uno de los jueces anticorrupción y su situación fue denunciada por el penalista Felipe Rodríguez en una columna de opinión.

Allí se expuso que Serrano habría sido amenazado durante la audiencia en la que declaró culpable al procesado de origen serbio Jezdimir Srdan, en un caso relacionado con lavado de activos y narcotráfico.

Existen evidencias de que Srdan, en un gesto de clara amenaza, pasa su dedo por la garganta mientras comparece de forma virtual a la audiencia.

Sin embargo, el tema va más allá de esa intimidación. También se denunció que hubo presuntas presiones desde altos cargos de la Judicatura para declarar inocente a Srdan.