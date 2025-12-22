Expreso
NUEVO CONSEJO DE LA JUDICATURA 2025 - 2031
El nuevo Consejo de la Judicatura fue posesionado en 24 de septiembre de 2025.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Vocales de la Judicatura piden intervención de Fiscalía en caso que salpica a Godoy

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que solicitó licencia para explicar su situación

Los vocales del Consejo de la Judicatura se pronunciaron este 22 de diciembre de 2025 frente a las denuncias públicas contra el presidente del organismo, Mario Godoy, por presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano.

RELACIONADAS

A través de un comunicado conjunto, los vocales Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco y Magaly Ruiz señalaron su preocupación por los hechos denunciados e informaron de las acciones tomadas hasta el momento.

Vocales de la Judicatura piden la intervención de la Fiscalía

Entre las primera acciones tomadas, de acuerdo al comunicado de los vocales de la Judicatura, estuvo solicitar poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los hechos, "para que se inicien las investigaciones correspondientes".

RELACIONADAS

No obstante, en su pronunciamiento, los vocales no precisan a quién se solicitó la intervención de la Fiscalía ni si la investigación solicitada debería alcanzar al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y al director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor.

Pese a ello, los vocales de la Judicatura señalaron que, tras la difusión de los audios de la supuesta presión al juez Serrano, se solicitó de manera inmediata la renuncia Gaibor.

El Pleno de la Judicatura seguirá trabajando sin Godoy

Por otro lado, los vocales también indicaron que ante la solicitud de licencia de Godoy, el Pleno del Consejo de la Judicatura continuará operando para "evitar que los trámites disciplinarios, pendientes de resolución, prescriban".

RELACIONADAS

Tras los señalamientos hechos en su contra y el pedido de comparecencia de la Asamblea Nacional, Godoy anunció este 22 de diciembre de 2025 que tomará licencia para preparar su exposición ante el Legislativo, prevista para dentro de los próximo ocho días.

