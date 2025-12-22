Godoy tomará licencia para comparecer en la Asamblea por amenazas a juez

El presidente de la Judicatura dijo que preparará su comparecencia por las presiones en el sistema de justicia

Mario Godoy tomará una licencia y dejará temporalmente su cargo en el Consejo de la Judicatura, para comparecer en la Asamblea y explicar la denuncia sobre presiones a jueces.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció este lunes 22 de diciembre de 2025 que solicitará una licencia para ausentarse de su cargo debido a que deberá comparecer en la Asamblea Nacional en una semana, a donde fue convocado para explicar sobre las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien renunció tras recibir presiones de funcionarios del Sistema Judicial para no sentenciar al serbio Jezdimir Srdan por un caso de narcotráfico denominado Euro 2024.

Godoy anunció su petición durante la sesión del Pleno de este lunes y luego emitió un comunicado con la decisión. "Solicitaré una licencia para preparar mi comparecencia a la Asamblea Nacional, de manera que esta actividad no interfiera con las actividades del Consejo", indicó.

Además, el funcionario tildó a las denuncias como un proceso en contra de su círculo cercano, pese a que se ha señalado a integrantes del Consejo de la Judicatura en el caso de las presiones al juez. "Ha sido un ataque personal hacia mí y mi familia", manifestó.

La decisión de Godoy se registra luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional decidió convocarlo para explique sobre la renuncia de Serrano, cuya intervención dará paso a un proceso de fiscalización en la Comisión de Justicia, presidida por el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN).

A los ciudadanos y medios de comunicación ℹ️ pic.twitter.com/wMBXfg9qM7 — Mario Godoy (@MarioGodoyEc) December 22, 2025

¿Por qué Godoy deberá comparecer?

Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato? Leer más

Godoy quedó en la mira del Legislativo, después de el abogado penalista Felipe Rodríguez publicó una columna de opinión en donde denunciaba que Serrano había sido presionado por funcionarios de la Judicatura para fallar a favor del serbio Srdan.

El juez no se dejó intimidar y sentenció al acusado, pero recibió una amenaza de muerte por parte del mismo Srdan en la audiencia de juicio. Allí, el procesado hizo una señal con su dedo, el cual lo pasó por el cuello de forma horizontal, de un extremo a otro. E incluso, le quitaron la seguridad, un hecho que lo motivó a renunciar a su cargo.

Godoy negó que haya incidido en el retiro de la seguridad al juez, pero en esos días también trascendió que su esposa, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan en la primera fase del proceso legal en contra del acusado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!