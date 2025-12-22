Correísmo presentará juicio político contra Mario Godoy y el CPCCS

El presidente del Consejo de la Judicatura está envuelto en una polémica por presuntas presiones judiciales

Mario Godoy fue reelecto como presidente del Consejo de la Judicatura por el CPCCS presidido por Andrés Fantoni.

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana presentará una solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En entrevista con Teleamazonas, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz señaló que su bloque ya se encuentra trabajando en la solicitud de juicio político y que esta será formalizada durante el receso legislativo, que inició este 22 de diciembre de 2025 con motivo de las festividades de Navidad y Fin de Año.

¿Por qué se iniciará un juicio político a Godoy y al CPCCS?

De acuerdo con Veloz, la solicitud de juicio político contra Mario Godoy se sustenta en las recientes denuncias que señalan presuntas presiones de su administración, desde el Consejo de la Judicatura, al juez Carlos Serrano en el proceso seguido contra el ciudadano serbio Srdjan Jezdimir, dentro del denominado caso Euro 2024.

Por otro lado, explicó que la solicitud de juicio político contra los siete vocales del CPCCS, presidido por Andrés Fantoni, se sustenta en las supuestas irregularidades en el proceso que concluyó con la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

Veloz señaló específicamente la no aceptación de las impugnaciones presentadas en contra de Godoy.

El correísmo espera que fiscalización funcione

La asambleísta Veloz indicó, además, que espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización permitan un verdadero control político sobre las denuncias relacionadas con la administración de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura.

Veloz recordó que, hasta el momento, la fiscalización en el actual período legislativo no ha sido posible debido —según dijo— al blindaje de la bancada oficialista a los miembros del Gobierno. Uno de los últimos casos, acotó, fue el archivo del juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin.

