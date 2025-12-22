Expreso
Referencial. El 2026 inicia con un descanso obligatorio extendido.
Referencial. El 2026 inicia con un descanso obligatorio extendido.

¿Quiénes trabajan el 2 de enero 2026 en Ecuador? Feriado extendido de Año Nuevo

El 2026 inicia con cuatro días de descanso. ¿Quiénes deben trabajar?

El pasado 17 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto que extiende el feriado de Año Nuevo. Aunque inicialmente se dijo que el 2 de enero sería recuperable, luego se confirmó que será obligatorio. Así, el inicio de 2026 trae consigo un descanso de cuatro días para todos los trabajadores.



¿Qué implica?

Sector Público: Los empleados públicos tienen derecho a no trabajar ese día, y la mayoría de instituciones públicas están cerradas.

Sector Privado: Los empleadores del sector privado también están obligados a otorgar el día libre a sus empleados.

Hacer una cena navideña económica puede ser un reto, pero es posible.

Cena de Navidad 2025: guía para hacerla deliciosa y económica

Leer más

¿Quiénes trabajan?

Pueden trabajar en este feriado los empleados de sectores esenciales como: salud, transporte, seguridad, turismo, personal de emergencia, etc. y aquellos que hayan acordado trabajar bajo la condición de un pago adicional o compensación.

Sin embargo, se deberá pagar un recargo del 100%. Es decir que cada hora trabajada cuesta el doble y será considerado trabajo extraordinario tanto para el sector público como para el privado, tal como lo establece el artículo 55 del Código de Trabajo.

¿Qué días son feriados por Año Nuevo?

Tras la extensión, el jueves 1 y viernes 2 de enero pasan a ser feriados obligatorios creando un puente con el sábado 3 y domingo 4 de enero. Es decir que las actividades laborales se retomarían el lunes 5 de enero de 2026. 

La decisión de extender el feriado responde a la iniciativa del Gobierno de dinamizar el turismo y la economía interna del país.

