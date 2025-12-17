Cena de Navidad 2025: guía para hacerla deliciosa y económica

Aunque las cenas pueden ser costosas si no se planifican con antelación, es posible disfrutar sin que el bolsillo se resienta

La Navidad es una de las festividades más esperadas del año, y en Ecuador, es sinónimo de compartir con familia y amigos una deliciosa cena que, más allá de ser un momento gastronómico, es una ocasión para reunirse y disfrutar.

Aunque tradicionalmente se asocian carnes como el cerdo, el pavo y el pollo con las celebraciones navideñas, no siempre es fácil ajustar el presupuesto para que la cena sea a la vez deliciosa y económica.

Cena con cerdo

En Ecuador, el cerdo ocupa un lugar privilegiado en las mesas navideñas. Desde el clásico hornado hasta la chuleta de cerdo o el cerdo asado, las opciones son diversas y suelen ser económicas, dependiendo de la preparación y la región. La carne de cerdo es bastante accesible en la mayoría de los mercados, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que desean una celebración abundante sin sacrificar la calidad. Acompañada de una variedad de guarniciones como papas, ensaladas, arroz y, por supuesto, el infaltable Pan de Pascua, el cerdo se convierte en el plato principal que muchos disfrutan en su cena.

Cena con pollo o pavo

El pollo, por su parte, es otra de las carnes más consumidas en Ecuador durante las fiestas navideñas. Su preparación es mucho más sencilla y asequible que el pavo, que aunque también se sirve en ocasiones especiales, tiende a ser más costoso debido a su tamaño y demanda. Sin embargo, los hogares suelen optar por el pollo relleno o el pollo a la brasa, platos fáciles de preparar y económicos.

El pavo navideño, tradicional en muchos hogares de clase media y alta, se prepara al horno, frecuentemente acompañado de un sofrito de vegetales y de un aderezo especial que le da ese toque festivo que caracteriza la Navidad sin olvidar el ya tradicional relleno.

Guarniciones

Las guarniciones que acompañan a la carne son esenciales en la cena navideña. Además de los típicos arroz navideño y ensaladas de papas o de frutas, en algunas zonas es común incluir el mote o choclo, una receta que varía dependiendo de la región. Las ensaladas con mayonesa y frutas como la piña, manzana y la zanahoria, también son un clásico que nunca falta en la mesa.

Postres

En cuanto a los postres, el Pan de Pascua, relleno de frutas secas y cubierto con un glaseado de azúcar, es un infaltable en la mayoría de las mesas ecuatorianas. También se sirven otros dulces típicos como el dulce de leche. Para acompañar la cena, las bebidas como el rompope, el vino o un chocolate caliente, son opciones que no solo alegran el paladar, sino que también invitan al brindis familiar. Las frutas tropicales como el mango o la guanábana, también suelen servir como opciones frescas para finalizar la comida.

Consejos para una Navidad económica

Aunque las cenas navideñas pueden ser costosas si no se planifican con antelación, es posible disfrutar de una celebración especial sin que el bolsillo se resienta. Aquí algunos consejos para una Navidad económica:

Compra en mercados: Aprovechar los mercados locales y las ferias navideñas puede ayudarte a obtener productos frescos a precios más bajos que en supermercados.

Compra al por mayor: Si tienes una familia grande, comprar ciertos ingredientes en mayor cantidad, como arroz, papas y verduras, te permitirá reducir costos y estirar el presupuesto.

Recetas sencillas: Optar por recetas sencillas con menos ingredientes puede ayudarte a reducir los gastos, sin perder el sabor y la tradición. El cerdo asado o el pollo relleno son opciones deliciosas y accesibles.

Aprovecha las ofertas: En las semanas previas a la Navidad, muchos comercios realizan ofertas y descuentos en productos navideños, como frutas, carnes y bebidas. No dudes en aprovechar estas oportunidades.

Menú en casa: Preparar la cena en casa en lugar de encargarla a restaurantes es una opción más económica y personalizada, además de ser una experiencia divertida para compartir con la familia.

