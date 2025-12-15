Don Medardo llega a Universal: el Grinch baila cumbia ecuatoriana y se vuelve viral

VIDEO | La ecuatoriana Vivi Ponce puso a bailar al Grinch al ritmo de cumbia y salsa choque en Universal

Viviana llevó la cumbia ecuatoriana hasta Universal Studios y logró lo impensable: posar con el Grinch después de hacerlo bailar al ritmo de Don Medardo.

Lo que parecía una misión imposible terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales este 15 de diciembre de 2025. La ecuatoriana Vivi Ponce logró que uno de los personajes más icónicos de Universal Studios, el Grinch, no solo hablara en español, sino que bailara música ecuatoriana, desde la cumbia 'Solo tú' de Don Medardo hasta salsa choque de 'djfaricho'.

El reto comenzó con una misión clara: sacar al Grinch de su guion habitual. Tras casi dos horas de espera, Vivi finalmente logró acercarse al personaje y presentarse: “Soy Viviana, de Ecuador”. La respuesta sorprendió a los visitantes del parque cuando el Grinch le contestó en español y hasta le dio la bienvenida.

El reto de bailar música ecuatoriana

Durante la interacción, Vivi le contó que había visto más de 1.800 videos del Grinch bailando distintos ritmos, pero que nunca lo había visto moverse con música ecuatoriana. Fue entonces cuando sonó la cumbia. El personaje reaccionó de inmediato, asegurando que le encantaba, antes de comenzar a bailar.

El video que lleva una hora publicado, ya empieza hacerse viral y ha desatado una avalancha de reacciones en redes sociales. Comentarios como “Ese Grinch baila mejor que algunos ecuatorianos”, “Tiene sangre ecuatoriana, se mueve bien” y “Lo máximo, hiciste bailar al Grinch” inundaron la publicación.

Otros usuarios celebraron el momento con humor y orgullo. “Ecuador presente”, “Epic”, “Este Grinch es lo máximo” y “Baila mejor que yo” fueron parte de los mensajes que acumularon cientos de interacciones. Incluso hubo quienes bromearon con futuros retos, sugiriendo que el próximo año le haga escuchar a Tierra Canela o que le lleve comida típica ecuatoriana.

Más allá del entretenimiento, el video se convirtió en una muestra de cómo la música ecuatoriana cruza fronteras y conecta culturas, y de cómo la creatividad puede transformar una visita turística en un momento viral inolvidable, celebrado tanto dentro como fuera del país.

¿Quién es el Grinch?

El Grinch es un personaje ficticio creado por el escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss. Apareció por primera vez en 1957 en el libro infantil How the Grinch Stole Christmas!, donde se lo presenta como una criatura verde, gruñona y solitaria que vive en una montaña sobre el pueblo de Whoville y que detesta la Navidad y todo lo que esta representa.

Con el paso de los años, el personaje se convirtió en un ícono de la cultura popular gracias a sus múltiples adaptaciones, entre ellas la película animada de 1966, el filme protagonizado por Jim Carrey en el año 2000 y la versión animada de 2018. Su presencia en parques temáticos como Universal Studios lo ha transformado en una de las figuras más reconocidas y queridas de la temporada navideña, especialmente por su carácter irreverente y carismático.

