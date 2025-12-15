Navidad en Guayaquil 2025: luces, ferias y los mejores shows

La ciudad prepara algunas actividades durante el mes de diciembre. Conoce todos los detalles

Diciembre avanza y Guayaquil ya se encuentra inmersa en el ambiente navideño. A pocos días de la Nochebuena, la ciudad combina iluminación, actividades culturales y eventos comerciales que convierten a distintos sectores en puntos de encuentro para familias, turistas y visitantes.

Uno de los escenarios más concurridos en esta época es el Malecón 2000, donde desde inicios de mes se encendió el tradicional árbol navideño de gran tamaño. Esta estructura, decorada con luces de tecnología LED y elementos alusivos a la temporada, se ha transformado en uno de los principales atractivos para quienes recorren el centro de la ciudad durante las noches.

A su alrededor, se instalaron espacios ornamentales y un nacimiento de gran tamaño que complementan la experiencia visual.

Principales fiestas y actividades

La agenda festiva también se extiende hacia otros puntos. Plaza Guayarte se sumó a la celebración con su propio encendido navideño, acompañado de presentaciones artísticas y actividades pensadas para el público infantil. El espacio cultural mantiene una programación continua que incluye música en vivo y espectáculos temáticos, lo que lo posiciona como una alternativa para disfrutar la Navidad al aire libre.

En paralelo, los centros comerciales han activado ferias y exposiciones especiales. Destaca la Expo Navidad 593, donde emprendedores y comerciantes locales ofrecieron productos artesanales, regalos y artículos decorativos. Estas ferias no solo impulsan la economía local, sino que también brindan opciones diferentes para quienes buscan obsequios fuera de las tiendas tradicionales.

La música y los espectáculos forman parte central de la celebración. Durante diciembre, distintos espacios de la ciudad serán escenario de conciertos, coros navideños y presentaciones artísticas, muchas de ellas con acceso gratuito. Estos eventos reúnen a familias completas y aportan al ambiente festivo que caracteriza a Guayaquil en esta época del año.

Comercio, luces y tradición en Guayaquil

A lo largo de la Capitán Nájera hay ofertas desde $1. También se utiliza letreros para llamar la atención de clientes. JOSUE ANDRADE

El movimiento comercial también se intensifica conforme se acerca la Navidad. Desde el centro de la ciudad hasta los principales polos comerciales, las promociones y descuentos se multiplican, atrayendo a quienes realizan sus compras de fin de año. La iluminación decorativa en calles, plazas y parques complementa este dinamismo y refuerza el carácter festivo de la urbe.

Tal como lo ha contado EXPRESO, el comercio en los corredores navideños del Municipio de Guayaquil y zonas como las Cuatro Manzanas ha llamado mucho la atención de los guayaquileños

Con una combinación de luces, ferias, espectáculos y actividades para todas las edades, Guayaquil consolida una Navidad que apuesta por el encuentro ciudadano y el disfrute colectivo.

