Marcela Aguiñaga
Según indicó la prefecta Marcela Aguiñaga, lo recaudado en la venta de ropa se destinará a ayuda humanitaria y obras sociales.Cortesía

Marcela Aguiñaga pone en venta la ropa que ha usado en su vida pública

En Puerto Santa Ana, Guayaquil, la prefecta del Guayas ofrecerá ropa de su carrera política y piezas vintage

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, anunció que pondrá a la venta una selección de ropa que ha formado parte de distintos momentos de su vida pública y personal. La actividad se realizará este lunes 15 de diciembre en Santo Bar, Puerto Santa Ana, Guayaquil, a partir de las 17:00.

El anuncio fue difundido a través de TikTok e Instagram, donde Aguiñaga mostró trajes que utilizó durante su gestión como ministra de Ambiente en 2007 y su paso por la Asamblea Nacional en años posteriores.

Tipo de prendas que se venderán

Entre las prendas destacan atuendos usados en sesiones del Pleno, actos oficiales y compromisos protocolares. Según la prefecta, las piezas se encuentran en buen estado, algunas con cortes clásicos y otras con estilos más actuales. Un traje negro "súper formal" que utilizó para visitar al Papa, dijo la funcionaria, consta también entre las prendas que esta tarde se exhibirán. 

desfile náutico Cartagena

Cartagena hace fiesta sobre el agua y Guayaquil solo mira su río

Leer más

Un 'closet sale' con fines benéficos

Este 'closet sale', según explicó, tiene un fin solidario: todo lo recaudado se destinará a ayuda humanitaria y obras sociales, especialmente para atender necesidades durante la temporada navideña. Además de prendas asociadas a su trayectoria política, los asistentes podrán encontrar piezas vintage y sets modernos, todos parte del archivo personal de Aguiñaga.

La Prefectura del Guayas invitó a la ciudadanía a participar en este evento con propósito: “Los esperamos este lunes 15, a las 17:00, en Puerto Santa Ana (Santo Bar), invitadas a un clóset sale con propósito: piezas vintage, prendas con historia, sets modernos y un solo objetivo: ayudar donde más se necesita. Todo lo recaudado se destinará a compras de ayuda social”. 

