Elon Musk da internet gratis en Venezuela, pero antena cuesta 60 veces el 'básico'

El magnate ofreció "banda ancha gratuita" con Starlink hasta el 3 de febrero, pero el hardware llega a ser inaccesible

En un movimiento que mezcla la geopolítica con el marketing tecnológico, Elon Musk anunció este 4 de enero que su servicio de internet satelital, Starlink, será gratuito para los venezolanos durante el primer mes de la transición política.

Gesto de "solidaridad"

A través de la cuenta oficial de la compañía en X (antes Twitter), se confirmó: "Starlink está proporcionando servicio de banda ancha gratuito al pueblo de Venezuela hasta el 3 de febrero, asegurando la conectividad continua".

In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Musk, quien ha seguido de cerca la caída del régimen chavista, reposteó el anuncio con un breve mensaje: "En apoyo al pueblo de Venezuela". Sin embargo, detrás del gesto solidario existe una barrera económica infranqueable para el ciudadano de a pie: el precio del equipo receptor.

Internet gratis, por un alto precio

El problema es que para acceder a la red de satélites de SpaceX, no basta con una suscripción; es indispensable contar con el kit de hardware (la antena receptora y el router). Aunque el anuncio exime del pago de la mensualidad (que ronda los $40-$60 dólares en la región), el usuario debe poseer el equipo.

Actualmente, el costo de un Kit Estándar de Starlink en Latinoamérica oscila entre los $200 y $400 dólares (dependiendo de promociones y modelos como el Mini o el Estándar V4). En el mercado de reventa venezolano, estos precios pueden dispararse aún más debido a la alta demanda y la especulación.

La realidad económica de Venezuela choca frontalmente con la tecnología de Musk. El salario mínimo base se mantiene en 130 bolívares (menos de $3 dólares al cambio oficial), y aunque el ingreso promedio integral (sumando bonos de guerra económica y alimentación) puede rondar los $100 - $130 dólares mensuales, la adquisición del equipo sigue siendo prohibitiva.

Por ejemplo, para un venezolano promedio que depende del salario base y los bonos estatales, comprar la antena Starlink implicaría destinar la totalidad de sus ingresos de tres a cuatro meses, sin gastar un centavo en comida o medicinas. Si se toma como referencia únicamente el salario mínimo base, el costo del kit equivale a más de 60 veces ese ingreso.

Personas esperan transporte público el 22 de diciembre de 2025, en Caracas (Venezuela). Ronald Peña / EFE

Ni Elon Musk, ni las vocerías de sus respectivas compañías han ampliado información de más promociones en hardware. Mientras tanto, la euforia de contar con internet de última tecnología es de unos pocos.

