Ecuador restringió el ingreso de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro

Cancillería anunció que no permitirá el abuso de la figura de refugio o asilo, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El Puente Internacional de Rumichaca será uno de los paso que controlará Ecuador.

Después de que Ecuador expresó su respaldo al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, la Cancillería anunció que restringirá el ingreso al país de personas provenientes de Venezuela vinculadas a ese régimen.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que no permitirá el uso indebido de la figura del asilo.

“Ecuador, a través del Ministerio del Interior, en su calidad de autoridad nacional de control migratorio, en coordinación con otras instituciones del Estado, ha dispuesto la aplicación de medidas de restricción migratoria para el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro”, señaló la entidad.

¿A quiénes se aplicará la medida?

Según la Cancillería, la decisión alcanzará a funcionarios públicos, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o relacionadas con dicho régimen.

El objetivo es “salvaguardar la seguridad nacional”, de acuerdo con el comunicado oficial.

En ese contexto, el Gobierno ecuatoriano también se refirió a las limitaciones que impondrá en casos de solicitudes de protección internacional, como el asilo.

Según la Cancillería, Ecuador “no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la materia”.

Maduro y su captura

La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación en Venezuela que derivó en la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense. Allí, el ahora exmandatario enfrentará un proceso legal que incluye cargos como conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Se empiezan a filtrar las primeras imágenes de Maduro en Nueva York. Cortesía

Por ahora, y tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, se conoce que ese país tiene la intención de permanecer en Venezuela durante un período de transición. No obstante, el propio Trump descartó que la líder opositora María Corina Machado sea quien encabece ese proceso.

La posición de Ecuador

El mismo 3 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la incursión de Estados Unidos en Venezuela. A través de su cuenta en la red social X escribió: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”, dijo el mandatario ecuatoriano.

Comunicado oficial |



El Ecuador restringe el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro. pic.twitter.com/BVrgSpwBoR — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 4, 2026

