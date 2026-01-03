Expreso
Nicolás Maduro aterriza en Nueva York rodeado de gran contingente de seguridad

El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y conspiración por drogas

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado 3 de enero en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Traslado bajo fuerte seguridad federal con FBI y DEA

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Te invitamos a leer | Trump anuncia que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela hasta una transición segura

Metropolitan Detention Center en Brooklyn, su destino inicial

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Nataly Morillo

Morillo: "resulta curioso" el silencio de Aguiñaga y Álvarez tras captura de Maduro

Leer más

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

