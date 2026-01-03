Trump anuncia que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela hasta una transición segura

El presidente confirmó que Maduro viaja a Nueva York y advirtió que no permitirán que "alguien más tome el control"

En una histórica rueda de prensa desde Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineó el futuro inmediato de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Lejos de anunciar una entrega rápida del poder a la oposición, el mandatario fue directo: Washington asumirá el control administrativo del país caribeño hasta garantizar una transición que calificó de "segura, adecuada y juiciosa".

"Vamos a dirigir el país"

Trump descartó dejar el vacío de poder en manos de terceros actores, advirtiendo sobre el riesgo de repetir errores del pasado.

"Vamos a dirigir el país hasta el momento en que podamos hacer una transición segura... No queremos involucrarnos teniendo a alguien más que entre y tengamos la misma situación que tuvimos durante el último largo período de años", afirmó el presidente .

El mandatario estadounidense enfatizó que su administración se quedará en Venezuela "hasta que la transición adecuada pueda tener lugar", argumentando que no pueden arriesgarse a que el control recaiga en alguien que no tenga en mente el bienestar de los venezolanos .

Petroleras de EE. UU. al 'rescate' de la industria

El presidente estadounidense fue enfático en justificar la intervención económica inminente. Calificó la nacionalización de la industria petrolera venezolana en el pasado como "el mayor robo de propiedad estadounidense en la historia".

Según su narrativa, Venezuela "robó unilateralmente" la infraestructura construida con talento y capital norteamericano.

Bajo esta premisa, anunció dos medidas clave:

Ingreso de petroleras de EE. UU.: Las "compañías más grandes del mundo" entrarán para gastar miles de millones y reparar la infraestructura rota. Embargo vigente: A pesar de la caída de Maduro, Trump aclaró que "el embargo sobre todo el petróleo venezolano permanece en pleno efecto" hasta que las demandas de EE. UU. sean totalmente satisfechas .

Advertencia militar

El presidente estadounidense proclamó el fin de la negligencia en el hemisferio occidental, asegurando que bajo su nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en la región "nunca volverá a ser cuestionado".

"La llaman ahora la Doctrina "Donroe"... Nos habíamos olvidado de la Doctrina Monroe, pero ya no", sentenció, haciendo un juego de palabras con su nombre para señalar que ha "superado" la vieja política.

En un mensaje directo a los generales y políticos restantes del chavismo, Trump lanzó una advertencia final: "Todos deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos" si no actúan con justicia. Para respaldar esta amenaza, confirmó que la "armada estadounidense permanece en posición" y retiene todas las opciones militares.

Nicolás Maduro y su esposa

Sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores, confirmó que viajan a bordo de un buque hacia la costa este (probablemente Nueva York o Miami) para enfrentar a la justicia.

Trump vinculó directamente la operación con la seguridad interna, asegurando que Maduro vació cárceles y manicomios para enviar a pandilleros del Tren de Aragua a "terrorizar comunidades estadounidenses" y "cortar dedos" a quienes llamaran a la policía,.

