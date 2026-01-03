Trump revela la primera imagen de Maduro prisionero a bordo del USS Iwo Jima

El mandatario aparece con ropa deportiva y protección auditiva en la fotografía difundida por la casa Blanca

La imagen que confirma el fin de una era en Venezuela ya es pública. Pocas horas después de narrar los detalles del operativo militar a la cadena Fox News, el presidente Donald Trump utilizó su red social, Truth Social, para difundir la primera fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

¿Cómo luce Maduro en su primera imagen como detenido?

La publicación, acompañada del breve texto "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" (Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima), muestra al líder chavista en un entorno militar, despojado de sus habituales trajes oscuros o uniformes de comandante en jefe.

La fotografía revela a un Maduro con semblante serio y la mirada baja, vistiendo un chándal (conjunto deportivo) gris de marca Nike.

En la imagen, Maduro sostiene con ambas manos una botella de agua mineral. Aunque no se aprecian grilletes de manera explícita en el encuadre, la postura de sus manos sugiere restricción de movimiento. Detrás de él, se observa parcialmente a un oficial con uniforme oscuro y las siglas "E", posiblemente parte del equipo de custodia a bordo del buque de asalto anfibio.

El documento de la DEA: Así operaba Maduro y el Cártel de los Soles Leer más

Esta fotografía se convierte en el preámbulo de su llegada a Nueva York, donde la fiscal Pam Bondi y el Distrito Sur lo esperan para procesarlo formalmente por los cargos de narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas de guerra que pesan en su contra desde 2020.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!