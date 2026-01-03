El documento de la DEA: Así operaba Maduro y el Cártel de los Soles

La fiscal Pam Bondi publicó el informe de 2020. Acusan al mandatario de usar la droga como un "arma" contra Estados Unidos

Pocos minutos después de confirmar que serán juzgados en Nueva York, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo público el documento íntegro de la acusación (Indictment S1 11 Cr. 205) contra Nicolás Maduro.

Esta es la estructura revelada

El texto legal, de 28 páginas, no solo detalla cargos de narcotráfico, sino que describe una conspiración de Estado: según la justicia norteamericana, Maduro lideró el denominado "Cártel de los Soles" para convertir la cocaína en un arma de guerra contra la salud pública de los Estados Unidos.

El documento federal identifica a Nicolás Maduro Moros como el líder principal de una organización criminal enquistada en la cúpula del Estado venezolano. El nombre "Cártel de los Soles" hace referencia a las insignias de sol que portan los generales de alto rango en sus uniformes.

Según la investigación de la DEA y fiscales de Nueva York expuesta en el texto:

- Objetivo: La organización no buscaba solo el enriquecimiento ilícito, sino "inundar" a los Estados Unidos con cocaína para infligir el mayor daño posible a la sociedad norteamericana.

- Alianza con las FARC: El expediente detalla que, desde 1999, el Cártel colaboró estrechamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proveyéndoles armas militares (ametralladoras y explosivos) a cambio de protección para los cargamentos de droga.

- Gestión directa: La acusación sostiene que Maduro "negoció personalmente" envíos de toneladas de cocaína y dirigió al cártel para priorizar el uso de la droga como un arma estratégica contra EE. UU.

Los cargos que enfrenta Maduro

El documento compartido por Bondi desglosa cuatro imputaciones federales específicas que, sumadas, podrían significar una sentencia de por vida para el mandatario venezolano:

Participación en una conspiración de narcoterrorismo: Delito que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua. Conspiración para importar cocaína a los EE. UU.: Implica una pena mínima de 10 años y máxima de por vida. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Relacionado con el apoyo logístico a grupos armados; conlleva un mínimo de 30 años de prisión. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Pena máxima de cadena perpetua.

"La cocaína como arma"

Uno de los puntos más graves del documento reside en la intencionalidad política del tráfico. La fiscalía asegura tener pruebas de que, durante una reunión documentada, los líderes del Cártel de los Soles discutieron explícitamente el uso del tráfico de drogas como una herramienta para "combatir al imperialismo" estadounidense desde adentro, generando adicción y violencia en sus calles.

Pam Bondi acompañó la publicación del documento con un mensaje breve pero contundente, reiterando que la captura ejecutada hoy en Venezuela responde estrictamente a estos cargos criminales y no a una motivación política, aunque la defensa del chavismo insiste en que se trata de un "lawfare" (guerra jurídica) para justificar el intervencionismo.

La familia de Maduro, según el documento

Cilia Flores: La "Madrina" del Cártel

Abogada de profesión y expresidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Adela Flores de Maduro (69 años) es mucho más que una primera dama. En los círculos de inteligencia se la considera el cerebro jurídico y político que blindó al régimen.

El nexo con el narcotráfico: El indictment (acusación) de Nueva York la señala no solo como beneficiaria, sino como una participante activa en la conspiración. Su nombre quedó marcado mundialmente tras el escándalo de los "Narcosobrinos" en 2015, cuando dos de sus sobrinos directos fueron detenidos por la DEA en Haití intentando transportar 800 kilos de cocaína a EE. UU.

Poder en las sombras: Flores ha sido clave para ubicar a leales en puestos estratégicos del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía, asegurando la impunidad para las operaciones del Cártel de los Soles.

Los cargos: Enfrenta acusaciones federales por conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Para la justicia estadounidense, ella utilizó su inmunidad y poder político para facilitar el transporte de droga desde bases aéreas venezolanas.

"Nicolasito": El heredero de las minas y la propaganda

Nicolás Ernesto Maduro Guerra (35 años), conocido popularmente como "Nicolasito", es el único hijo del dictador. Aunque no figura en el anuncio de captura de esta mañana con la misma prominencia que su madrastra, su rol en la estructura criminal ha sido exhaustivamente documentado por el Tesoro de EE. UU.

El zar del oro: Investigaciones internacionales lo señalan como el operador principal en el Arco Minero del Orinoco. Se le acusa de gestionar la extracción ilegal de oro y coltán, recursos que son sacados del país para financiar al régimen eludiendo sanciones internacionales.

Testaferro y censor: Sancionado por Estados Unidos desde 2019, "Nicolasito" ha ocupado cargos creados a su medida, como el de "Inspector de la Presidencia". Se le atribuye el control del aparato de propaganda y la censura de medios, así como la gestión de una red de testaferros para ocultar la fortuna familiar en el extranjero.

"Los Chamos": Los otros hijos en la mira

El expediente familiar se completa con los tres hijos biológicos de Cilia Flores (hijastros de Maduro): Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. Conocidos como "Los Chamos", han sido acusados por el Departamento del Tesoro de liderar esquemas de corrupción masiva vinculados a los CLAP (alimentos subsidiados) y al lavado de dinero global, viviendo vidas de lujo obsceno mientras el país se sumía en la crisis humanitaria.

