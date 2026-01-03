RC5 condena ataque de EE. UU. a Venezuela: "Es una guerra por botín"

La bancada correísta y Luisa González califican la operación como un nuevo Plan Cóndor

Luisa Gonzáles asumió la Presidencia de la Revolución Ciudadana en noviembre de 2023.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han abierto una profunda grieta política en Ecuador. Mientras el presidente Daniel Noboa celebró la caída de lo que denominó una "estructura narco chavista", el movimiento Revolución Ciudadana (RC5) emitió una condena enérgica, calificando la operación no como un acto de justicia, sino como un "saqueo" de recursos naturales bajo una nueva modalidad de intervencionismo regional.

¿Qué denuncia el comunicado de la Revolución Ciudadana?

Bajo el título "Las Langostas del Mundo", la Bancada Ciudadana difundió este sábado 3 de enero de 2026 un comunicado oficial expresando su "profunda indignación". El bloque legislativo de oposición rechaza la narrativa de la democratización o la ayuda humanitaria esgrimida por Washington.

Según el documento, la agresión tiene una motivación exclusivamente económica: "EL SAQUEO". El movimiento político asegura que Venezuela es atacada por sus inmensas reservas de petróleo y minerales estratégicos.

"No es una guerra por valores: es una guerra por botín", sentencia el comunicado, añadiendo que Estados Unidos recurre a la violencia al ver erosionada su hegemonía histórica.

El correísmo respaldó la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para frenar lo que consideran una violación flagrante del Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos.

¿Por qué Luisa González habla de un "Plan Cóndor Siglo XXI"?

La excandidata presidencial y líder del movimiento, Luisa González, elevó el tono del rechazo a través de sus redes sociales. González enmarcó los hechos dentro de una estrategia geopolítica que denominó "Plan Cóndor Siglo XXI", trazando un paralelismo con las dictaduras del Cono Sur de la década de 1970, pero ahora con fines corporativos.

"Independiente de criterios sobre Venezuela, esto no se trata del Presidente Maduro, se trata de TOMAR POR LA FUERZA Y MATANDO INOCENTES, recursos de otros Estados", escribió González.

La dirigente citó supuestas intenciones de Donald Trump de recuperar "derechos energéticos" para argumentar que el objetivo final es la apropiación de recursos estatales y la privatización en favor de transnacionales.

¡América Latina en disputa!



Enfrentamos nuevamente otro Plan Cóndor, ahora su versión Plan Cóndor Siglo XXI (político, geopolítico y económico).



Trump dijo claramente:



Venezuela NOS QUITÓ NUESTROS DERECHOS ENERGÉTICOS, NUESTRO PETRÓLEO Y LO QUEREMOS DE VUELTA.

El contraste con la postura oficial de Noboa

La postura de la RC5 es opuesta a la del Gobierno Nacional. Horas antes, el presidente Daniel Noboa protagonizó un fuerte cruce de acusaciones en redes sociales con el exmandatario Rafael Correa.

Mientras Noboa aseguró que "a todos los criminales narco chavistas les llega su hora" y advirtió a Correa que "terminarás como Noriega y Maduro", la oposición cierra filas denunciando un atropello a la soberanía latinoamericana. Este choque de visiones anticipa una jornada de tensión política interna en Ecuador, con convocatorias a manifestaciones por parte de ciudadanos venezolanos y sectores políticos en las próximas horas.

