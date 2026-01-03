Detención de Maduro: venezolanos en Ecuador se congregarán después de que hable Trump

La madrugada sacudió a los venezolanos este sábado 3 de enero de 2026 dentro y fuera de su país. Los reportes que circulan desde Caracas —sobre una operación militar de Estados Unidos y el anuncio de captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa— han provocado un torbellino de emociones en la diáspora. En Ecuador, la comunidad venezolana vive horas marcadas por la expectativa, la cautela y una esperanza que todavía no se atreve a celebrarse en voz alta.

Luis Giménez, presidente de la Fundación Manos Venezolanas, resume el sentir colectivo con una frase sencilla pero contundente: “son sentimientos encontrados”. En entrevista con Ecuavisa, explicó que la noticia ha generado alivio y hasta alegría en muchos migrantes, pero también un profundo temor por lo que aún puede ocurrir en Venezuela. “Hay una tensa calma en Caracas. Aún quedan figuras importantes del gobierno en territorio venezolano y no sabemos cómo van a reaccionar”, advirtió.

Desde Ecuador, Giménez observa con preocupación los mensajes que han comenzado a circular desde sectores afines al chavismo. Declaraciones de altos mandos y movimientos en las calles mantienen en vilo a las familias que siguen conectadas, a distancia, con un país donde la información es escasa. “Hay zonas sin luz, personas que todavía no saben qué está pasando. Los medios privados no están informando y solo transmite el canal del Estado. Eso genera mucha desinformación interna”, señaló.

Habrá reacción de venezolanos en Guayaquil

Aunque reconoce que la sola posibilidad de la captura de Maduro es motivo de celebración para millones de venezolanos, Giménez insiste en la prudencia. “Estas horas son cruciales. Todo depende de cómo se desarrollen los hechos y de las declaraciones que se emitan desde Estados Unidos. A partir de eso podremos decidir si la comunidad se manifiesta o no”, explicó, al referirse a eventuales concentraciones en Guayaquil.

Sin embargo, precisó que, tras escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hablará a las 11:00 de hoy, los venezolanos en Guayaquil podrían reunirse en el centro-sur de la ciudad.

Más allá de las calles, el líder comunitario considera que el principal rol de la diáspora es simbólico y emocional. “Desde aquí no podemos hacer mucho más, pero es importante que el mundo vea que la inmensa mayoría de los venezolanos no apoya al régimen. Millones han tenido que abandonar su país, pasar diciembre lejos de sus familias, cargar con el dolor del exilio”, recordó.

El temor, sin embargo, sigue latente. Giménez advierte que el escenario es delicado, especialmente por la existencia de presos políticos y por el carácter vengativo que, asegura, ha mostrado el régimen en el pasado. “No se sabe qué represalias puedan tomar. Por eso hay que esperar”, insiste.

Aun así, la esperanza no se apaga. El presidente de Manos Venezolanas cree que, si los reportes se confirman, podría abrirse una oportunidad histórica para Venezuela. “Una operación de este tipo solo es posible con un quiebre interno. Si cayó la cabeza, puede caer todo el sistema. Dentro del mismo chavismo hay desconcierto, no saben qué hacer”, afirma.

Desde Ecuador, la comunidad venezolana permanece atenta, con el corazón dividido entre la ilusión de un cambio largamente esperado y el miedo a lo que aún puede desatarse. Por ahora, la consigna es una sola: esperar, observar y no bajar la guardia.

