Vicepresidenta de Venezuela pide a Trump prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a Estados Unidos que le entreguen una prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esto luego de que Donald Trump confirmara que el ejército estadounidense atrapó al presidente venezolano y la primera dama.

Eso sucedió la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026, cuando fuerzas militares de EE.UU. intervinieron en Venezuela. Realizaron ataques y mediante una incursión se llevaron a Maduro y Flores, según el propio Trump, quien no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre el tema.

Ante esto, Rodríguez, en una cadena nacional emitida por radio, pidió que se les den pruebas de vida de ambos ya que ellos desconocen su paradero. Y cuestionó fuertemente las medidas realizadas por EE.UU., al mismo tiempo que hizo un llamado al pueblo a las calles.

"Ante este brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente de Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama", indicó Rodríguez.

"El presidente Maduro ya había advertido al pueblo venezolano sobre una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de Estados Unidos, podría presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue 'pueblo a la calle', activado en milicia, activado todos los planes", agregó.

Daniel Noboa respaldó a Estados Unidos

Mientras que en Ecuador, el presidente Daniel Noboa reaccionó públicamente a favor de lo hecho por Estados Unidos. A través de su cuenta de la red social X, el mandatario le recordó al pueblo venezolano que en Ecuador tienen un aliado.

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", escribió Noboa en su cuenta de X.

Venezuela pidió reunión urgente de la ONU

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Igualmente, Venezuela pidió al Consejo "condenar la agresión" de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Venezuela y solicitar el "cese de los ataques armados" , así como establecer las medidas pertinentes para que la Administración estadounidense "responda por los crímenes de agresión" cometidos en el territorio venezolano.

Humo en el aeropuerto de La Carlota tras las explosiones y el vuelo a baja altura de aviones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Matias Delacroix/AP - CORTESÍA DE REDES SOCIALES

