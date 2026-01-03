Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Nueva York por narcoterrorismo

La fiscal de Estados Unidos Pam Bondi confirmó que la pareja presidencial enfrentará cargos federales tras su captura

La justicia estadounidense ha oficializado el destino legal de Nicolás Maduro y su esposa. Horas después de que Donald Trump confirmara la captura del mandatario en una "operación relámpago", la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció este sábado 3 de enero que ambos serán procesados en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

La acusación no es nueva, pero ahora se ejecutará. Bondi recordó que desde marzo de 2020 pesa una imputación formal contra Maduro, sustentada por un gran jurado. Según el Departamento de Justicia, el líder chavista enfrenta cuatro cargos graves:

Conspiración para el narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense.

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Conspiración para el uso de armamento pesado contra Estados Unidos.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente", ratificó Bondi en su cuenta de X, confirmando que el proceso judicial se activó inmediatamente tras la extracción de la pareja del territorio venezolano.

El escenario legal para Maduro y Flores es crítico. Bajo las leyes federales de Estados Unidos, los cargos imputados acarrean sentencias severas que oscilan entre los 20 años de prisión y la cadena perpetua.

La fiscal general fue tajante sobre el futuro inmediato de los detenidos: "Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses".

La captura se produce en un contexto de máxima presión. El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro, había elevado la recompensa por información que llevara a su arresto a una cifra récord de 50 millones de dólares.

En su comunicado, Bondi agradeció directamente al presidente Donald Trump por "tener el valor de exigir rendición de cuentas" y felicitó a las fuerzas armadas por la "increíble y exitosa misión" para capturar a quienes la fiscalía denomina "presuntos narcotraficantes internacionales".

