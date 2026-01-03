Trump narra la caída de Maduro: "Fue como una película, él estaba en una fortaleza"

El mandatario estadounidense revela detalles inéditos del asalto: Maduro iba a una sala de seguridad blindada, pero no llegó

En una intervención telefónica exclusiva con la cadena Fox News, el presidente Donald Trump rompió el silencio tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Desde su residencia en Mar-a-Lago, donde monitoreó el asalto en tiempo real rodeado de generales, Trump describió una incursión de "velocidad y violencia" quirúrgica, confirmó el destino judicial del dictador y dejó una duda neurálgica sobre el futuro político de Venezuela y el papel de María Corina Machado.

"Nadie murió, fue una genialidad de operación"

Trump no escatimó en adjetivos para describir el despliegue de las fuerzas especiales (presuntamente Delta Force, aunque no lo confirmó explícitamente). Según el mandatario, la operación se ensayó en una réplica exacta de la residencia de Maduro.

"Si hubieran visto lo que pasó... lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. La velocidad, la violencia... fue una cosa asombrosa", relató Trump .

El presidente reveló que Maduro se encontraba en una estructura que "era más una fortaleza que una casa", equipada con puertas de acero y una habitación de pánico blindada ("safety space") . Sin embargo, la irrupción fue tan rápida que Maduro "no logró entrar en ese espacio". Trump destacó que, a pesar de la complejidad y el fuego enemigo, no hubo bajas estadounidenses, aunque un helicóptero recibió un impacto severo pero logró regresar .

Trump confirmó la ruta de extracción. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados inicialmente en helicóptero al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Desde allí, su destino final es inminente:

PRESIDENT TRUMP tells 'FOX & Friends Weekend' the operation to capture Maduro had to be pushed back: "We were going to do this four days ago, but the weather was not perfect." pic.twitter.com/EnTypBKlgE — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Destino: Nueva York

"Se dirigen a Nueva York. Ya sabes, fueron acusados en Nueva York... Se enfrentarán a la justicia estadounidense", aseguró.

El mandatario justificó la acción unilateral argumentando que Maduro había convertido a Venezuela en una amenaza directa, vaciando cárceles y manicomios para enviar criminales a Estados Unidos. Reveló además que Maduro intentó negociar su rendición al final, pero la Casa Blanca rechazó la oferta: "Dije que no, tenemos que hacerlo" .

La duda sobre María Corina Machado: "Tendremos que verlo"

El punto más tenso de la entrevista llegó cuando se le consultó sobre la transición política. Al preguntársele si apoyaría a la líder opositora María Corina Machado para tomar las riendas del país, Trump se mostró cauteloso y no garantizó un traspaso automático del poder.

"Bueno, vamos a tener que mirarlo ahora mismo... Estamos tomando esa decisión ahora", respondió Trump con frialdad.

El presidente estadounidense enfatizó que Washington mantendrá un control estricto sobre el proceso para evitar otro vacío de poder o un nuevo régimen fallido. "No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más se postule y simplemente tome el relevo donde él lo dejó... Estaremos muy involucrados en ello", sentenció.

Esta declaración sugiere que Estados Unidos podría instaurar una administración provisional o tutelar antes de ceder el control total a la oposición venezolana.

Petróleo y China: "Xi Jinping obtendrá su petróleo"

Sobre las implicaciones geopolíticas, Trump desestimó un conflicto con China, principal acreedor de Venezuela. Aseguró tener una "muy buena relación con el presidente Xi" y garantizó que el flujo energético no se detendrá.

"No va a haber ningún problema y van a conseguir petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo", afirmó .

Trump cerró la entrevista anunciando una rueda de prensa formal para las 11:00 (Hora del Este) en Mar-a-Lago, prometiendo revelar más detalles de una operación que, según él, demuestra que Estados Unidos "ya no es un hazmerreír" militar.

