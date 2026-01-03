Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. en Venezuela y arresto de Maduro

Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación en inmediaciones del Palacio de Miraflores este sábado, en Caracas (Venezuela).

Las reacciones internacionales al ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y a la posterior captura del presidente Nicolás Maduro han sido diversas y contrastantes, con pronunciamientos que van desde el respaldo a un cambio político hasta fuertes condenas por una presunta violación al derecho internacional.

Gobiernos y líderes de América Latina, Europa y otras regiones fijaron posición en las últimas horas, evidenciando la polarización que genera la crisis venezolana en el escenario global.

Panamá sugiere un proceso de transición ordenado y legítimo

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino expresó su respaldo al dirigente opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como legítimo vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, y abogó por una transición política ordenada.

“Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano”, señaló Mulino en un mensaje difundido en la red social X. Añadió que Panamá será solidaria “con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”.

Venezuela reportó ataques y explosiones en su país por parte de Estados Unidos. Agencia EFE

Bolivia en contra del ataque

En una postura diametralmente opuesta, el expresidente de Bolivia Luis Arce condenó de manera enérgica la acción estadounidense, a la que calificó como una “intervención militar” y un “secuestro” del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores.

“Repudiamos de manera categórica la intervención militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa”, publicó Arce en redes sociales. Para el exgobernante, se trata de “un atentado sin precedentes a la autodeterminación de un pueblo libre”, por lo que pidió una reacción inmediata de la comunidad internacional y de Naciones Unidas para evitar una escalada de consecuencias imprevisibles.

La reacción en el continente europeo

En Europa, Austria informó la activación de un equipo de crisis con el objetivo de proteger a sus ciudadanos en territorio venezolano tras los bombardeos y la captura de Maduro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió además una alerta de viaje para todo el país sudamericano e instó a los austríacos residentes o de paso por Venezuela a registrarse ante las autoridades.

La canciller Beate Meinl-Reisinger evitó pronunciarse directamente sobre la acción militar y se limitó a compartir un comunicado de la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en el que se llama al respeto del derecho internacional.

Turquía, por su parte, adoptó un tono diplomático y manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de una salida a la crisis.

En un comunicado, su Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el país “concede gran importancia a la estabilidad de Venezuela, así como a la paz y el bienestar del pueblo venezolano”, y aseguró que sigue de cerca los acontecimientos tras la operación militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Humo en el aeropuerto de La Carlota tras las explosiones y el vuelo a baja altura de aviones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Matias Delacroix/AP - CORTESÍA DE REDES SOCIALES

Cuba y Brasil respaldan a Venezuela

Desde Cuba, las autoridades centraron su reacción en la situación de sus ciudadanos en Venezuela. El Ministerio de Salud Pública informó que los médicos y profesionales cubanos que trabajan en ese país se encuentran a salvo.

“El titular del sector informó que los colaboradores cubanos de la Salud que se encuentran en esa nación están protegidos”, indicó la cartera en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Brasil expresó una de las condenas más firmes al operativo estadounidense. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideró que la captura de Maduro y los bombardeos “cruzan una línea inaceptable”.

En un comunicado, sostuvo que se trata de una “afronta gravísima a la soberanía” venezolana y de un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”. “Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, advirtió el mandatario brasileño, quien también alertó que esta acción recuerda “los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina”.

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

Colombia tambien se pronunció al respecto

En contraste, sectores de la oposición colombiana celebraron la captura del líder venezolano. La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, calificó el hecho como el inicio de una nueva etapa para el país vecino. “Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído”, escribió en X.

La legisladora agregó que, desde su perspectiva, la salida de Maduro abre una oportunidad para “el retorno de la democracia y la libertad”, y reiteró sus críticas al papel que, según ella, el Gobierno venezolano ha tenido en la política colombiana y en el conflicto armado en la frontera común.

Desde Bogotá, el Gobierno de Colombia informó que activó desde la madrugada un consejo de seguridad nacional y adoptó medidas preventivas ante un eventual impacto regional del conflicto. Entre las acciones anunciadas constan el despliegue de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y la activación de toda la capacidad asistencial disponible ante un posible ingreso masivo de refugiados.

Asimismo, se indicó que la embajada de Colombia en Venezuela permanece operativa para atender solicitudes de asistencia de ciudadanos colombianos en ese país. En el plano diplomático, Colombia adelantó que, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, impulsará la convocatoria de ese organismo para abordar la situación.

En su pronunciamiento, el Ejecutivo colombiano rechazó de forma expresa la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina, al tiempo que subrayó que los conflictos internos deben ser resueltos por los propios pueblos, en apego al principio de autodeterminación que rige el sistema de Naciones Unidas. Finalmente, hizo un llamado al diálogo civil, a la unidad del pueblo venezolano y a la resolución pacífica de las diferencias.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas.

Gustavo Petro

Chile y España también se pronunciaron al respecto

Por su parte, el Gobierno de Chile manifestó su preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano. A través de un comunicado oficial, Santiago reiteró su adhesión a los principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la integridad territorial de los Estados.

Chile insistió en que la crisis venezolana debe abordarse mediante el diálogo político y con el respaldo del multilateralismo, descartando la violencia o la injerencia extranjera como mecanismos para resolver el conflicto.

Desde Europa, el Gobierno de España informó que mantiene un seguimiento permanente de los acontecimientos en Venezuela y confirmó que su embajada y consulados continúan operativos. Madrid hizo un llamado a la desescalada y a la responsabilidad de las partes involucradas, remarcando la necesidad de respetar el derecho internacional y los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Las reacciones reflejan un escenario internacional dividido frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Mientras algunos actores ven la captura de Maduro como una oportunidad para un cambio político, otros alertan sobre los riesgos que este tipo de acciones representa para la soberanía, el derecho internacional y la estabilidad regional.

