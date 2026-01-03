Expreso
Venezolanos en Chile
Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado 3 de enero de 2026, en Santiago (Chile).Elvis González/ EFE

Detención de Maduro: venezolanos en Guayaquil esperan permiso para manifestarse

Los planes apuntan a que la cita de los migrantes sea en el parque Forestal

Los venezolanos que viven en Ecuador están preocupados por la reacción que puedan tener las autoridades de Venezuela frente a los presos políticos, después de que Estados Unidos detiene a Nicolás Maduro y su esposa.

Tenemos sentimientos encontrados. Por la detención de Nicolás Maduro hay alegría, pero a la vez estamos preocupados por las reacciones que puedan existir por parte de las autoridades que aún se mantienen en el poder”, indicó a Diario EXPRESO Luis Giménez, presidente de la Fundación Manos Venezolanas.

Las manifestaciones de los venezolanos en Guayaquil todavía están en etapa de planificación. Giménez señaló que, debido al feriado, no ha podido contactarse directamente con el gobernador del Guayas, José Arévalo Santana, para contar con el permiso correspondiente que permita a los migrantes reunirse en el parque Forestal.

Según Giménez, se espera que a la cita asistan más de 5.000 venezolanos que residen en el Puerto Principal.

Agregó que la comunidad migrante no desea que la manifestación interrumpa la movilidad en las calles. Por ello, prefieren concentrarse en el parque Forestal, un espacio que en el pasado les fue indicado como disponible para este tipo de actividades cuando así lo requieran.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncie a las 11:00 para conocer en detalle qué ocurrió, cuál es la situación de Nicolás Maduro y su esposa, y qué escenario se abre ahora respecto a quién quedaría al frente del Gobierno de Venezuela.

