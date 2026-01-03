Venezolanos en Guayaquil ven cerca el sueño de volver tras caída de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos se despertaron este sábado, 3 de enero del 2026, con optimismo por la detención de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos ven más cerca el regreso a su país tras la caída de Nicolás Maduro.

La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 fue agitada y frenética para Rommel Paredes, Eliza Betancourt y Yadilen Pérez, ciudadanos venezolanos radicados en Guayaquil. No paraban de recibir llamadas en sus teléfonos.

RELACIONADAS Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Nueva York por narcoterrorismo

A través de esas comunicaciones les informaban algo que en principio no creían. Pero, con el pasar de los minutos, se enteraron más detalles de lo que pasó en su país natal: Nicolás Maduro, quien se mantenía en el poder en Venezuela, fue capturado junto a su esposa, luego de una incursión de Estados Unidos.

"Me empezaron a llamar a la una de la mañana. Mis familiares allá me decían, '¡se metieron, se metieron los estadounidenses!'. Me llamaron varias veces, incluso familiares desde Estados Unidos", contó Eliza.

La mujer, quien reside en Guayaquil desde hace tres años, también comentó que sus allegados, por el momento, se mantienen en sus casas por precaución, pues temen que haya reacciones violentas de coidearios de Maduro en las calles.

Ciudadanos venezolanos se emocionaron tras la noticia de la caída de Nicolás Maduro. Cristian Vinueza

El sueño de volver cerca

Eliza dijo que, tras la caída de Maduro, anhela volver a Venezuela con la esperanza de que las cosas mejoren e inicie un período de prosperidad. Sin embargo, recalcó que "un país no se reconstruye de la noche a la mañana". Por tanto, esperará un tiempo más para su retorno, hasta ver cómo evoluciona la situación socioeconómica en su nación.

Rommel y Yadilen coincidieron con aquella cautela. Pero, al mismo tiempo, se mostraron optimistas y positivos sobre el futuro venezolano.

"Muchos hemos tenido que salir para buscar un mejor porvenir. Algunos somos profesionales, tenemos títulos, pero tuvimos que salir a dedicarnos a otras cosas porque no pudimos hacer validar nuestras profesiones fuera", detalló Rommel.

Yadilen indicó que la captura de Maduro significa el origen de una nueva era para ellos, porque "por fin se acabó el autoritarismo del régimen". Y eso es algo que le genera una ilusión de poder reencontrarse con sus seres queridos a corto o mediano plazo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!