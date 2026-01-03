"Venezuela será libre": Machado exige transición democrática y alerta hora decisiva

El mensaje plantea que el gobierno de Nicolás Maduro estaría enfrentando procesos judiciales internacionales

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado publicó este 3 de enero de 2026 un pronunciamiento en el que sostiene que el país atraviesa un “momento definitivo” para un cambio político y llama a sus simpatizantes a mantenerse movilizados dentro y fuera de Venezuela.

El mensaje, de fuerte tono político, plantea que el gobierno de Nicolás Maduro estaría enfrentando procesos judiciales internacionales y afirma que se abrió una etapa para “hacer valer la soberanía popular”, aunque no ofrece detalles ni verifica información con fuentes institucionales.

En el texto, Machado afirma que la negativa del mandatario venezolano a aceptar una “salida negociada” habría derivado en acciones de autoridades estadounidenses. Añade que, a su criterio, habría llegado el tiempo de “poner orden”, liberar a detenidos por motivos políticos y “construir un país excepcional”, en referencia a la necesidad de una reorganización institucional.

María Corina Machado denunció amenazas directas contra presos políticos en Venezuela. EFE

Machado incentiva a una conversión de mando

Uno de los puntos centrales del comunicado es el respaldo explícito a Edmundo González Urrutia como “legítimo presidente de Venezuela”, posición que la dirigencia opositora ha sostenido desde las elecciones del 28 de julio.

El documento sostiene que González debería asumir de inmediato un mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe por la Fuerza Armada Nacional. Hasta el momento, sin embargo, no existen señales públicas de adhesión militar a ese llamado.

La comunicación afirma que la oposición estaría “lista para hacer valer su mandato” y pide a la ciudadanía mantenerse “vigilante, activa y organizada” mientras —según la dirigente— se avanza hacia una transición democrática. Se anticipa que se anunciarán próximos pasos por medio de canales oficiales de la oposición.

A los venezolanos residentes en el exterior, el pronunciamiento les solicita movilizarse ante gobiernos y comunidades de acogida y comprometerse con lo que describe como “la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”. También hace un llamado general a mantenerse en contacto y atentos a nuevas comunicaciones.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

El mensaje cierra con un tono emocional, asegurando que “Venezuela será libre”, frase que Machado ha utilizado con frecuencia en mítines y pronunciamientos recientes. Hasta ahora no se ha registrado respuesta oficial del gobierno de Nicolás Maduro sobre este nuevo comunicado.

