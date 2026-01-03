Delcy Rodríguez asume la Presidencia encargada en medio del trauma tras bombardeos

El tribunal califica la captura de Maduro como falta temporal y blinda la continuidad del régimen

TSJ pide a Rodríguez que asuma la presidencia por 90 días, con opción a otros noventa.

En una Venezuela sacudida por la incursión militar extranjera y la extracción de Nicolás Maduro, el escenario nacional se divide entre la reorganización urgente del poder político y el shock de la población civil. Este sábado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes presidenciales, mientras en zonas como La Guaira, los residentes recogen los escombros dejados por la ofensiva estadounidense.

No se convoca a elecciones

La Sala Constitucional de la máxima corte sentenció que Rodríguez ejercerá, en condición de encargada, "todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo" con el objetivo de "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

La decisión judicial califica la ausencia de Maduro —quien fue trasladado a una prisión federal en Nueva York bajo cargos de narcotráfico— como una falta "temporal". Esto faculta a Rodríguez a mantenerse en el poder por 90 días, prorrogables por el Parlamento por otros tres meses.

De declararse posteriormente la "falta absoluta", la ley obligaría a convocar elecciones en 30 días.

Efecto en la población: "Pensé que el cerro se caía"

Mientras se definía la sucesión en los despachos oficiales, en el barrio Bolívar de La Guaira —puerto y aeropuerto clave de Caracas—, el miedo seguía latente. La zona fue uno de los blancos principales del ataque de la madrugada.

Al menos dos proyectiles impactaron en los depósitos y contenedores de los muelles, a escasos cien metros de las viviendas populares. Doce horas después del ataque, el humo aún salía de los depósitos mientras policías armados patrullaban para evitar saqueos entre restos de vidrios y metal.

"Veía la bengala que llegaba y la explosión", relata Alpidio Lovera, de 47 años. Ante el ataque, su reacción fue evacuar a la comunidad hacia el cerro. "Llega a caer un misil de estos para acá, bueno, no queda nada", sentencia.

Para su hermana, Linda Unamuno, el estruendo revivió viejos fantasmas. "A las dos de la mañana se escuchó el primer sonido... La onda expansiva rompió todo el techo de mi casa. Me arrinconé para proteger a mi hija", cuenta entre lágrimas. El ruido le hizo pensar en la tragedia de Vargas, el deslave que hace 26 años mató a miles en esa misma zona.

"Es traumático. No se lo deseo a nadie... Está mal hecho lo que hicieron. Si ellos querían hacer lo que iban a hacer, lo hubieran hecho de otra forma. No asustarnos así", reclama Linda.

La intervención militar ha dejado opiniones divididas y mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato. Alirio Elista, un vecino de 68 años cuyo tanque de agua estalló por la onda expansiva, rechaza la violencia. "La gente que dice que la invasión es la solución no sabe de qué hablan. Hay que encontrar una solución pacífica", afirma.

Elista, escéptico tanto del chavismo como de la oposición liderada por María Corina Machado, solo pide "una persona honesta que quiera al país". Con una pensión de 130 bolívares (unos 42 dólares), su preocupación sigue siendo el hambre: "Esto no va a tener solución de un día para otro".

Mientras la nueva Asamblea Nacional se prepara para iniciar funciones este lunes, Venezuela anochece con una presidenta encargada por decreto y una población civil que intenta procesar la magnitud de una noche de guerra.

