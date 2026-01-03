Donald Trump dice que Petro tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos advirtió que el mandatario colombiano será el 'próximo'

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque, según aseguró, el colombiano tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EE.UU.

"(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

Palabras de Petro y aviso de Trump

"No estoy preocupado para nada", escribió este sábado Petro en X, como respuesta a una publicación de un periodista que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en Estados Unidos, en referencia a las acusaciones de Washington contra Maduro.

Esta advertencia llega en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la agresiva campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.

El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será "el siguiente" tras Maduro, al que Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional.

