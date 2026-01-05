Cartas de lectores | Sobre “Otro año de apagones sería inadmisible”

El editorial de Diario EXPRESO del lunes 29 de diciembre, con el título “Otro año de apagones sería inadmisible”, es categórico para advertir al Gobierno central, que de producirse, sería nefasto para la economía nacional. Además, sería traslucir el quemeimportismo de las autoridades del sector energético, llamadas a controlar la generación eléctrica sin interrupciones, llegando al colmo de comprar -una vez más-, a un costo millonario, a las proveedoras de energía de los países vecinos de Colombia y Perú.

Pero lo más criticable es que el Gobierno no convoque, a través de los ministerios respectivos, a profesionales del sector para escoger a los más aptos y con experiencia, para no dejarse embaucar por compañías extranjeras que prometen resolver la escasez de energía y después de que se las contrata -sin las previsiones de ley-, huyen del país, dejando equipos obsoletos empaquetados, pintados como nuevos, sin que generen ni un kilovatio de energía.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral, Espol, además de contar con una Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, cuenta con profesionales activos y jubilados, con mucha experiencia, que han hecho propuestas técnicas para solucionar el problema energético del país, e incluso de la Central Coca Codo Sinclair, y no se los convoca, pero sin que se los someta a las estrictas y omnímodas regulaciones del impenetrable ente estatal, pomposamente llamado: ‘Servicio Nacional de Contratación Pública’, Sercop.

Francisco Medina Manrique