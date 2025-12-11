Dónde comprar regalos navideños baratos en Guayaquil 2025

En el centro de Guayaquil hay ofertas de juguetes, pijamas e interiores desde $1, calzados a $3 y ropa de $5

A lo largo de la Capitán Nájera hay ofertas desde $1. También se utiliza letreros para llamar la atención de clientes.

Las compras navideñas ya comenzaron en Guayaquil, una ciudad donde la tradición comercial se mezcla con precios atractivos, variedad y un espíritu festivo que invade cada rincón.

Un equipo periodístico de EXPRESO recorrió los sectores más concurridos para identificar los lugares con las mejores ofertas para todo tipo de bolsillos: juguetes desde $1, calzados a $3 y tecnología al alcance de cualquiera.

Las mejores ofertas de precios en el centro de Guayaquil

A lo largo del centro de Guayaquil, el corazón comercial de la ciudad, las promociones se multiplican. A lo largo de la calle Capitán Nájera entre Cacique Álvarez y Eloy Alfaro, las veredas están llenas de compradores atraídos por los precios bajos: zapatillas para mujeres desde $3 y réplicas de marcas como Nike, Adidas y Calvin Klein desde $10.

En muchos locales, al comprar más de tres pares se puede conseguir un paquete completo por $25, lo que convierte a esta zona en una parada obligatoria para quienes buscan variedad y economía.

La ropa para dormir también es una de las estrellas de la temporada. En la misma vía, conjuntos de pijamas para adultos se venden desde $5, mientras que para niños los precios arrancan en apenas $1. Los comerciantes aseguran que estas ofertas atraen a familias enteras durante todo el día.

En algunos locales utilizan carteles grandes para anunciar venta de productos desde $1 para atraer a los comerciantes y poder vender con precios más altos.

A pocas calles, en Eloy Alfaro, dos locales se han vuelto virales por su propuesta: absolutamente todo cuesta $5. Camisetas para hombres, blusas para mujeres, camisas, carteras y más se venden bajo esa tarifa fija. Eso sí, los clientes deben tener en cuenta que no se permiten devoluciones ni se puede probar la ropa.

Hay algunos locales donde se vende todo tipo de ropa por $5. JOSUE ANDRADE

En la calle Olmedo y alrededores, la presencia de comerciantes asiáticos marca la oferta predominante. Aquí abundan las tiendas de ropa, mochilas, gorras, calzado y ropa interior femenina desde $1.

“Las ofertas son muy buenas y la calidad es bastante aceptable. Solo debemos tener cuidado para evitar asaltos o estafas”, comenta Néstor Sánchez, residente de la Pradera 2, quien acudió al sector para adelantar las compras para su familia.

La tecnología tampoco se queda atrás. En Olmedo se encuentran audífonos desde $0,80, accesorios para celulares desde $1 y televisores desde $100. Unos metros más allá, en la zona de Malecón y Colón, los electrodomésticos son los protagonistas, con precios que cada vez más atraen a compradores que esperan las ventas fuertes después de quincena.

Para quienes buscan relojes, los bajos del paso a desnivel del puente de la calle Chile se han convertido en un punto imprescindible. Allí se ofrecen relojes deportivos, casuales y elegantes desde $5, convirtiéndose en uno de los regalos más demandados por su relación calidad-precio.

Además, recorrer el centro implica también una ruta gastronómica económica. Arroz con pollo y chuzos a $1, jugos a 50 centavos y fruta picada a 25 centavos permiten que cualquier comprador almuerce por menos de $2, incluso con postre incluido.

En la Bahía hay ropa interior desde $1 y relojes desde $5. JOSUE ANDRADE

Oferta de regalos y artículos navideños

Los regalos para los más pequeños no faltan y al momento son los más comprados. En cada esquina se observan pequeños juguetes desde $1, muñecas a $2 y carros eléctricos desde $5 y monopatines a $10. La oferta es variada y no tiene un punto específico.

Sin embargo, las importadores ubicadas a lo largo de la calles Ayacucho y en la 6 de Marzo atraen a la mayoría de compradores que buscan variedad y buenos precios.

Y, por supuesto, no pueden faltar los adornos navideños. Aunque el centro está lleno de locales con productos de temporada, el mercado de las Cuatro Manzanas, ubicado entre Huancavilca y Manabí, sigue siendo el epicentro navideño por excelencia.

Árboles desde $5, luces desde $1,50 y adornos desde 50 centavos llenan los más de 50 puestos que conforman este corredor festivo. “Aquí venimos todos los años para renovar nuestros adornos navideños”, comenta Mariela Gómez, quien llegó con su madre para aprovechar los precios.

El movimiento comercial en Guayaquil ya se acelera, y las familias comienzan a comprar de a poco para evitar el apuro de última hora. Con tantas opciones económicas y una oferta tan variada, este 2025 promete ser una temporada navideña muy movida.

Los artículos de Navidad se venden en el mercado de las Cuatro Manzanas JOSUE ANDRADE

