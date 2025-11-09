Expreso
clausuras guayaquil
Venta ilegal de pirotecnia causa clausuras en La Bahía de Guayaquil.Cortesía

Clausuran módulos en La Bahía por venta ilegal de pirotecnia en Guayaquil

Dos módulos fueron clausurados durante un operativo municipal por venta no autorizada de pirotecnia 

La venta ilegal de pirotecnia en Guayaquil continúa pese a las advertencias. Esta vez, Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, informó que junto con la Dirección de Justicia y Vigilancia y Segura EP, se realizaron controles en el sector de La Bahía, donde se clausuraron módulos por comercializar fuegos artificiales sin autorización.

De acuerdo con el reporte publicado en su cuenta de X, dos módulos fueron clausurados por incumplir las ordenanzas municipales. 

“La venta ilegal de pirotecnia pone en riesgo la vida de miles de personas y se sanciona con una multa equivalente a un salario básico unificado”, advirtió Cornejo.

El Cabildo recordó que la pirotecnia solo puede venderse en espacios y fechas autorizadas, bajo control técnico y con permisos vigentes. “Nuestros mercados y Bahía no lo son”, enfatizó.

En semanas previas, la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE), junto con los Agentes de Control Municipal (ACM), realizaron operativos similares en otros puntos de la ciudad, decomisando material pirotécnico almacenado sin medidas de seguridad.

Municipio de Guayaquil: sanciones y control

Según el Municipio, hoy liderado por Aquiles Álvarez, se iniciaron expedientes administrativos sancionadores para los responsables, garantizando el debido proceso. Estas acciones buscan prevenir incidentes, especialmente con el aumento del uso de fuegos artificiales en diciembre.

