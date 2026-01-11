Expreso
  Guayaquil

foco apagado sin luz
Se reportan cortes de luz este 11 de enero.TOMADO DE FREEPIK

Cortes de luz en Guayaquil: Denuncian bajones de energía y CNEL guarda silencio

Sectores del centro y sur de Guayaquil también reportan cortes de energía electrica.

Tras más de una hora sin energía eléctrica en varios sectores de Guayaquil, los usuarios continúan manifestando su malestar a través de redes sociales. A pesar de las numerosas denuncias, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) no se ha pronunciado sobre la interrupción del servicio.

Los cortes afectan principalmente a sectores del norte como Pascuales, Villa Bonita, el tramo de la Vía Daule entre el km 11 y el 17, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión (todos los bloques) y Bastión Popular, Los Vergeles. A estos se suman nuevos reportes de cortes en sectores del sur, como el Guasmo y en partes del centro.

Además de la falta de energía, los usuarios han reportado bajas de voltaje, lo que aumenta el temor de que los electrodomésticos puedan sufrir daños debido a los constantes bajones de luz

Los ciudadanos expresan su preocupación por la falta de información y la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio, ya que no se ha comunicado ninguna explicación oficial por parte de CNEL EP. La entidad solo ha contestado que su "personal técnico se encuentra verificando la afectación registrada, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión".

