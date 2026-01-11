Cortes de luz en Guayaquil: Denuncian bajones de energía y CNEL guarda silencio

Sectores del centro y sur de Guayaquil también reportan cortes de energía electrica.

Tras más de una hora sin energía eléctrica en varios sectores de Guayaquil, los usuarios continúan manifestando su malestar a través de redes sociales. A pesar de las numerosas denuncias, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) no se ha pronunciado sobre la interrupción del servicio.

RELACIONADAS Se reavivan las quejas por el mal estado de la vía a la Costa

Los cortes afectan principalmente a sectores del norte como Pascuales, Villa Bonita, el tramo de la Vía Daule entre el km 11 y el 17, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión (todos los bloques) y Bastión Popular, Los Vergeles. A estos se suman nuevos reportes de cortes en sectores del sur, como el Guasmo y en partes del centro.

Ecuador: Gobierno actualiza por cuarta vez fórmula para fijar precio de combustibles Leer más

Además de la falta de energía, los usuarios han reportado bajas de voltaje, lo que aumenta el temor de que los electrodomésticos puedan sufrir daños debido a los constantes bajones de luz.

@CNEL_EP En urdesa central, estamos teniendo varios bajones de luz, manden a alguien a arreglar. Circunvalación y ficus acera sur a 40mts del semaforo. Es un cable alimentador pic.twitter.com/8qtRDEJAbu — LAUVAL (@LAUVAL222) January 12, 2026

Bajones de luz a cada rato en Kennedy norte ya van como 5 veces @CNEL_EP — fabricio vera (@fabrixiiin) January 12, 2026

OIGAN QUE ESTA PASANDO QUE LA LUZ ESTA QUE VIENE Y SE CORTA A CADA RATO EN BELLAVISTA, VAN A DAÑAR NUESTROS APARATOS ELÉCTRICOS... — Kira (@KeyCy_M) January 12, 2026

Los ciudadanos expresan su preocupación por la falta de información y la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio, ya que no se ha comunicado ninguna explicación oficial por parte de CNEL EP. La entidad solo ha contestado que su "personal técnico se encuentra verificando la afectación registrada, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión".

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO