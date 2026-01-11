Se reavivan las quejas por el mal estado de la vía a la Costa

Exministros de Transporte piden control al contrato con la firma CVialco por faltas de mantenimiento permanente

Los conductores que van hacia el Puerto de Posorja denuncian problemas viales. Reclaman por obras y por mantenimiento de la vía a la costa.

El conductor Carlos Cordero ha sido testigo de que la calzada no se arregla correctamente. A su juicio, los valores que se pagan en los peajes deberían invertirse en reparar la vía. “Los carros se golpean feísimo. Ayer apenas pusieron dos parchecitos, pero está desnivelado. Todo el carretero luce así. Es un peligro”.

No solo eso, dice el conductor Álvaro Santos. En los peajes faltan baños, y los que hay están cerrados. Además, faltan señaléticas horizontales y verticales, y en ciertas zonas no hay alumbrado público, como en La Mona, antes de llegar a Progreso, señala el ciudadano Roberto Villamar.

“También que se construyan las estaciones de descanso”, pide el conductor de un vehículo pesado, Nelson Mera. Comenta que, debido a las largas trayectorias, ellos necesitan zonas para reposar; algunos, por miedo a la inseguridad, no paran y luego ocurren accidentes.

De acuerdo con el contrato de delegación, CVialco debe construir las estaciones de descanso, pero no lo ha hecho; así como realizar mantenimientos periódicos y rutinarios. EXPRESO solicitó una entrevista a José Verdú, representante de la empresa, y a Gabriel Barona, abogado y vocero de la firma, pero no contestaron.

Paola Carvajal, exministra de Transporte, señala que “eso se debe ejecutar; es cuestión de proteger la vida”. Agrega que, según información del Banco Mundial, Ecuador pierde $5.400 millones cada año por los siniestros de tránsito.

Ante esto, Gabriel Martínez, exministro de Transporte, dice que el administrador del contrato debe velar por su cumplimiento. “La responsabilidad la tiene el MIT, así como sancionar a la concesionaria”.

Obra. El contrato también incluye la rehabilitación de los 15 km del corredor que va desde la vía Perimetral hasta el peaje de Chongón.

