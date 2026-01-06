Ocho horas de congestión vehicular en la vía a la costa: “Vivimos un infierno”

Un accidente generó que el tráfico colapsara en ese sector de Guayaquil entre la tarde y noche del lunes 5 de enero

Largas filas de vehículos se evidenciaron en la vía a la costa, en sentido hacia la avenida del Bombero, la tarde de este lunes 5 de enero.

Planes de contingencia, controles al paso de vehículos pesados, ingreso escalonado en zonas de trabajo. Son algunas de las propuestas que ciudadanos y expertos han sugerido a las autoridades -y que EXPRESO ha replicado en sus páginas- para intentar solucionar el colapso vehicular en la vía a la costa ante cualquier emergencia.

Aquellos pedidos volvieron a surgir este lunes 5 de enero, cuando un camión se volcó en el intercambiador que conecta la vía a la costa con la vía Perimetral. El hecho ocurrió cerca de las 14:30 y enseguida generó una fuerte congestión vehicular ese tramo del oeste guayaquileño, en sentido hacia la avenida del Bombero.

Aunque los residentes de la vía a la costa se han acostumbrado a este tipo de situaciones y a quedar atrapados en el tráfico durante largos minutos, el siniestro registrado este lunes 5 de enero terminó por colmar la paciencia de los conductores.

Y es que fueron más de ocho horas de congestión vehicular. Las labores de investigación del accidente, de remoción del vehículo y de limpieza de la calzada se extendieron hasta después de las 22:00 del lunes. En el intercambiador, durante ese lapso, solo un carril estuvo habilitado al tránsito.

Quejas por el tráfico en la vía a la costa: "Vivimos un infierno todos los días"

En la vía a la costa, la fila de vehículos se extendía por al menos cuatro kilómetros, en el sentido hacia las avenidas del Bombero, Rodríguez Bonín y la vía Perimetral. "Todo empeoró cuando cerraron el primer retorno, no me pareció la decisión más acertada", expuso el ciudadano Santiago Párraga, quien reside en Belo Horizonte.

Ya a las 17:00, las quejas de conductores y residentes se replicaban en redes sociales. "Los residentes de Ceibos y Vía a la Costa vivimos un infierno todos los días, es increíble como no existe una solución real, y tenemos que soportar esto TODOS LOS DÍAS", publicó la usuaria Rebeca Loor en X.

Los residentes de Ceibos y Vía a la Costa vivimos un infierno todos los días, es increible como no existe una solución real, y tenemos que soportar esto TODOS LOS DÍAS.



Anoche/ hoy pic.twitter.com/YtBfHQOyTs — Rebeca Loor (@rebecaloor) January 6, 2026

La usuaria @evelyta posteó un video en el que se observa a una unidad de transporte urbano transitar a un costado de la carretera para avanzar. "Colapsada totalmente la vía a la Costa... Y los buses por supuesto hacen estupideces", señaló.

Colapsada totalmente la via a la Costa... Y los buses por supuesto hacen estupideces pic.twitter.com/hARUqYwYbc — Evelyta Sanz (@evelyta) January 6, 2026

"Me demoré dos horas en avanzar tres kilómetros. Dos horas. O las autoridades actúan pronto o la situación se volverá insostenible. No hay control a los tráileres, no hay radares. ¿Dónde está el accionar de la ATM? ¿Por qué se complican tanto en esta vía? Sinceramente, no se puede más", indicó Gastón Íñiguez, quien labora en el sector.

A las 21:43, la Agencia de Tránsito y Movilidad señaló en su cuenta de X que el tráiler involucrado en el siniestro había sido ingresado en el Centro de Retención Vehicular (CRV), "donde se aplicarán las sanciones correspondientes". A las 00:12 de este martes 6, las labores de limpieza de la calzada se mantenían, según la institución.

Desde la ciudadanía siguen surgiendo propuestas. El colectivo Vía a la Costa Progresa, en su cuenta de X, indicó que en varias ocasiones ha mantenido reuniones con autoridades de la ATM para analizar la habilitación de un retorno en la vía Perimetral.

"Con este retorno permite que exista una alternativa para poder salir a la Perimetral y Av. Del Bombero sin pasar por el problema que ya son constantes en ese punto antes mencionado. Existen alternativas Alcalde @aquilesalvarez y como habitantes las planteamos y no solo problemas", propuso el colectivo.

Alcalde @aquilesalvarez en Vía a La Costa llevamos con un tráfico pesado más de 7 horas por un accidente en la oreja que conecta con la Perimetral. En varias ocasiones dialogamos con @ATM_Transito para que se analizara la posibilidad de habilitar un retorno en la perimetral 1/2 pic.twitter.com/cC6UkCVOU5 — ViaLaCostaProgresa (@ViaLaCostaLucha) January 6, 2026

Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la espera de acciones concretas por parte de las autoridades municipales que permitan mejorar la respuesta ante emergencias y evitar nuevos colapsos vehiculares en la vía a la costa.

