Impuestos prediales en Guayaquil: ¿cuánto se ha recaudado hasta el lunes 5 de enero?

Decenas de personas acuden hasta el Palacio Municipal para cancelar los valores por este impuesto

Contribuyentes pagaron los impuestos prediales en las ventanillas del Palacio Municipal de Guayaquil, este lunes 5 de enero.

Decenas de ciudadanos, en su mayoría de la tercera edad, acudieron este lunes 5 de enero a las ventanillas de servicio del Municipio de Guayaquil para pagar los valores correspondientes al impuesto predial y a la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

Como ocurre cada año en esta temporada, muchos contribuyentes se apresuran a cumplir con estos pagos antes del 15 de enero, fecha límite para acceder al descuento del 10 %.

Según el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entre el jueves 1 y el lunes 5 de enero se han recaudado 2'049.991,52 dólares por el cobro de impuestos prediales y contribución de mejoras, superando la cifra de los primeros seis días del 2025, en que se recibieron 1'648.272,44 dólares.

En estos primeros cinco días del 2026, el Cabildo porteño ha realizado más de 20.000 transacciones, tanto en canales digitales como en las ventanillas municipales.

"A pesar de que los guayaquileños están golpeados económicamente, cumplen. Lo valoramos mucho. Gracias!", expuso el funcionario en su cuenta de X.

Con corte a las 17:00, esta es la recaudación del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, comparada con la de 2025, que ya había superado ampliamente a la de 2024, que había superado la del 2023.



Impuestos prediales en Guayaquil: otros métodos de pago

Para conocer el monto exacto de sus obligaciones, los usuarios pueden ingresar al portal www.guayaquil.gob.ec, donde también está habilitada la opción para realizar el pago.

Además de las ventanillas del Palacio Municipal, los ciudadanos pueden cancelar estos rubros en el parque Samanes y en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en el norte.

Impuestos prediales y contribución de mejoras en Guayaquil: pedido de obras

Arturo Coronel acudió este lunes al Palacio Municipal para cancelar sus impuestos. Él espera que lleguen más obras a la zona donde vive: la ciudadela Los Esteros, en el sur de la ciudad.

“Hay muchos problemas: acumulación de basura, parques dañados y tomados por consumidores de droga, y calles con huecos. Ojalá que las autoridades vayan, hagan los arreglos necesarios y cumplan con lo que esperamos”, comentó.

