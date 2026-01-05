Aquiles Álvarez responde a Mario Godoy y exige su renuncia en medio de acusaciones

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rechazó las acusaciones de Mario Godoy en la Asamblea y cuestionó su defensa

La comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante la Asamblea Nacional este lunes 5 de enero generó nuevas tensiones. En su intervención, Godoy responsabilizó directamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) por su seguridad y la de su familia, acusándolos de estar detrás de un “ataque mediático” en su contra.

La reacción de Álvarez no se hizo esperar. A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el alcalde rechazó las acusaciones y cuestionó la estrategia de defensa de Godoy, señalando que el titular de la Judicatura intenta desviar la atención de los señalamientos que lo vinculan con presiones indebidas en procesos judiciales relacionados con el narcotráfico.

Que el señor Godoy centre su defensa en mi caso solo los desnuda más.

Aquí no vamos a caer en su novela. Las preguntas son claras:

¿Su esposa defiende a mafiosos o no?

¿El estudio jurídico INVICTUS es de su esposa o no?

¿Su asesor Gaybor llamó al juez Serrano para favorecer en la… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 5, 2026

Críticas directas y exigencia de renuncia

En su respuesta, Álvarez sostuvo que el hecho de que Godoy centre su defensa en atacarlo personalmente “lo desnuda más” y deja en evidencia la falta de argumentos sólidos frente a las denuncias que enfrenta. El alcalde planteó preguntas incisivas sobre el rol de la esposa de Godoy en la defensa de procesados vinculados a mafias, la relación con el estudio jurídico Invictus, y las supuestas llamadas de su asesor Henry Gaibor al juez Carlos Serrano para favorecer a un condenado por lavado de activos.

Álvarez fue enfático al pedir la renuncia de Godoy “por el bien del país”, argumentando que la permanencia del presidente de la Judicatura afecta la credibilidad del sistema judicial y proyecta una imagen de impunidad. Además, sugirió que la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, debería pronunciarse sobre el manejo de la justicia ecuatoriana, considerando los vínculos familiares y profesionales que rodean al caso.

El proceso de Godoy

El 29 de diciembre, el asambleísta Veloz anunció que se había presentado de manera formal la solicitud de juicio político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Según explicó, esperan que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique el pedido con rapidez y que el proceso sea remitido a la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece la normativa vigente.

La acusación contra Godoy se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones. Entre los principales señalamientos figuran las supuestas presiones en un caso en el que su esposa actuó como patrocinadora, la aparente omisión frente a denuncias de jueces amenazados y la crítica situación del sistema de justicia en general.

Por su parte, la solicitud presentada por el legislador Molina apunta al rol de los vocales del CPCCS en la designación de Godoy como titular de la Judicatura. Molina cuestiona, entre otros aspectos, la autorización para que una comisión técnica actuara pese a un posible conflicto de intereses.

