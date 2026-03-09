Cedulación en Guayaquil crece 18% por matrículas escolares y trámites universitarios

Aumento de matrículas escolares y trámites universitarios impulsa la demanda de cedulación, según el Registro Civil municipal

Registro Civil de Guayaquil reporta aumento del 18% en trámites de cedulación

La demanda de cédulas en Guayaquil creció en los primeros días de marzo debido al inicio del período de matrículas escolares y los trámites académicos para ingresar a la universidad.

Así lo informó la Corporación Registro Civil Municipal, que ha registrado una mayor afluencia de ciudadanos en sus puntos de atención.

De acuerdo con la entidad, entre el 1 y el 8 de marzo se realizaron 7.144 trámites de cedulación, que incluyen primeras emisiones y renovaciones.

Esta cifra representa un incremento del 18% en comparación con el mismo período de febrero, cuando se registraron 6.054 atenciones en los centros de servicio, remarcó.

La institución explicó que este aumento coincide con el inicio de varios procesos académicos que requieren el documento de identidad como requisito obligatorio.

Matrículas escolares y trámites universitarios impulsan la demanda

Según José Miguel Pérez García, director ejecutivo de la institución, el aumento responde principalmente a necesidades educativas.

“En estos días hemos tenido un incremento del 18% en servicios de cedulación debido a los niños que requieren cédula para ingresar al colegio y los jóvenes que la necesitan para graduarse o inscribirse en preuniversitarios”, señaló.

El funcionario añadió que también existen otros motivos que influyen en la demanda del documento.

Cédula en Guayaquil: puntos habilitados de la Corporación

la Corporación recuerda que cuenta con 16 puntos de atención habilitados para cedulación en distintos sectores de Guayaquil. Estos se ubican en la ciudadela Martha de Roldós, edificio El Crillón, Terminal Terrestre Dr. Jaime Roldós, World Trade Center, Metrovía Sur, Posorja (junto al mercado), Aeropuerto de Guayaquil, Casa Guayaca, Parque Samanes, Plaza Mayor, Mall del Sol, Mall del Norte, City Mall, Riocentro Ceibos, Gran Albocentro (que atiende de lunes a domingo) y Tenguel (solo los jueves).

