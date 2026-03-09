AMT reactiva matriculación vehicular en Quito: estos son los trámites disponibles
Matriculación vehicular en Quito vuelve a operar: revisa qué trámites ya puedes hacer
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este 9 de marzo de 2026 que se reactivaron varios servicios de matriculación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) confirmara el restablecimiento de la interoperabilidad del sistema a nivel nacional.
De acuerdo con la entidad municipal, el sistema volvió a operar el sábado 7 de marzo de 2026, lo que permite retomar procesos de matriculación para vehículos nuevos y usados en 127 municipios del país, incluido Quito.
Matriculación de vehículos nuevos ya se realizaba desde febrero
La AMT recordó que desde el 9 de febrero de 2026 se venía realizando la matriculación de vehículos nuevos provenientes de concesionarias, a través de gestores autorizados, debido a que este servicio había sido habilitado previamente por la ANT.
Tras recibir la notificación oficial del restablecimiento del sistema, el equipo técnico de la entidad ejecutó las acciones necesarias para habilitar nuevamente varios trámites vehiculares.
Con la reactivación del sistema, los ciudadanos pueden acceder nuevamente a los siguientes servicios:
Renovación de matrícula
Renovación del Permiso Anual de Circulación (PAC) 2026
Transferencia de dominio
Duplicado de placas
Duplicado de matrícula
Bloqueo y desbloqueo de vehículos
Atención de incidencias
Cambio de características del vehículo
Cambio de servicio
Conductores pueden completar el trámite en línea
La AMT invitó a los propietarios de vehículos que ya aprobaron la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y que aún no obtienen su Permiso Anual de Circulación (PAC) a completar el proceso a través del portal institucional en la opción “Matriculación en línea”.
Vehículos con placa terminada en 1 no pagarán multa
La institución también recordó que los vehículos cuyo último dígito de placa es 1 se encuentran exentos del pago de la multa de 25 dólares por calendarización, por lo que podrán realizar el trámite hasta noviembre de 2026 sin recargo.
Para los trámites que requieren atención presencial con cita previa, la AMT informó que diariamente se habilitarán:
- 326 turnos en el Centro de Matriculación Bicentenario
- 256 turnos en el Centro de Matriculación Quitumbe