One Piece en Netflix: Todo sobre el estreno de la segunda temporada

La esperada entrega debuta el martes 10 de marzo en Netflix, continuando las aventuras de Luffy y su tripulación

Basada en el manga del japonés Eiichirō Oda, la serie continúa el viaje del joven pirata Monkey D. Luffy

El martes 10 de marzo, Netflix estrena la segunda temporada de One Piece, la serie live action basada en el famoso manga de Eiichirō Oda. Los fans de todo el mundo esperan ver nuevamente a Monkey D. Luffy y su tripulación surcando el mar de Grand Line en busca del legendario tesoro One Piece, con nuevas aventuras, más acción y los mismos personajes que conquistaron a millones en la primera temporada.

Basada en el manga del japonés Eiichirō Oda, la serie continúa el viaje del joven pirata Monkey D. Luffy, interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy, quien sueña con encontrar el legendario tesoro conocido como el One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas.

Álex Vizuete quiere protagonizar la serie de Marko Leer más

La historia que inspira la serie lleva casi tres décadas acompañando a los lectores. El manga comenzó a publicarse en 1997 en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump y, desde entonces, se ha convertido en una de las franquicias más populares del mundo. Ha vendido más de 600 millones de ejemplares y su adaptación animada supera ya los mil episodios. En otras palabras, ponerse al día con esta historia requiere tiempo, paciencia y un auténtico espíritu aventurero.

Sin embargo, la serie ganó gran popularidad en América Latina en 2023 con el estreno de la primera temporada del live action. Tras verla, miles de adolescentes de la región se lanzaron a explorar el universo original de la saga: el anime y los mangas -las novelas gráficas japonesas- que hoy vuelven a llenar librerías y tiendas especializadas en varios países de la región, entre ellos Ecuador.

El protagonista es Monkey D. Luffy, un joven que adquiere poderes elásticos tras comer una misteriosa Fruta del Diablo. Cortesía

Del dibujo a la acción

La versión ‘live action’ intenta hacer más accesible el enorme universo del anime a nuevas audiencias. La primera temporada condensó once tomos del manga, unas 2.200 páginas, en ocho episodios de entre 49 y 64 minutos.

En ellos se presenta a Monkey D. Luffy, un joven que adquiere poderes elásticos tras comer una misteriosa Fruta del Diablo. Con su característico entusiasmo, decide reunir una tripulación muy particular para navegar por mares peligrosos, enfrentarse a marines y piratas rivales y buscar el tesoro más famoso del mundo.

El equipo que lo acompaña terminará convirtiéndose en los Piratas del Sombrero de Paja, un grupo unido por la amistad y por sueños aparentemente imposibles. Entre ellos están personajes como la navegante Nami o la misteriosa arqueóloga Nico Robin, figuras clave en la expansión del universo de la serie.

El estreno de la primera temporada estuvo rodeado de expectativas, pues durante años las adaptaciones ‘live action’ de anime arrastraron una reputación complicada entre los fans. Producciones anteriores como Death Note no lograron convencer del todo a la audiencia y fueron consideradas fracasos para Netflix, por lo que el anuncio de una versión de One Piece generó bastante escepticismo.

Guía básica para descubrir los K-Dramas en el 2026 Leer más

No obstante, tras su lanzamiento en 2023, la serie logró conectar con una audiencia amplia. La producción alcanzó un 80 % de aprobación de la crítica especializada y un 95 % entre los espectadores. Varios medios destacaron su tono aventurero y ligero. Una reseña la describió como “una aventura dulce y animada para deleitar al niño interior”, mientras otra señalaba que “teniendo en cuenta todo lo que tenía en contra, es bastante impresionante lo mucho que la versión de Netflix cuenta en una temporada tan corta”.

Parte del éxito, según el propio elenco, estuvo en encontrar un equilibrio entre fidelidad y creatividad.

El equipo que acompaña a Luffy terminará convirtiéndose en los Piratas del Sombrero de Paja. Cortesía

El actor Iñaki Godoy explicó que el objetivo era mantener la esencia del material original sin dejar de aportar algo nuevo: “El objetivo del equipo era encontrar un punto medio entre lo que podían aportar como actores y aquello que debía permanecer intacto del manga y el anime”.

El británico Taz Skylar, quien interpreta al cocinero Sanji, resumió la actitud del reparto con una frase que se ha repetido mucho entre los fans: el equipo llegó al proyecto con “mucho respeto, pero poca reverencia”. En otras palabras, querían honrar la obra original sin limitarse a copiar exactamente lo que ya existía en el anime.

Las críticas no faltan

No todas las opiniones han sido positivas. Algunas críticas se han centrado en el contenido de la historia y en su tono. Reseñas dirigidas al público familiar señalan que la serie incluye “violencia frecuente, a veces gráfica, con armas, puñaladas y sangre”, además de abordar temas como la esclavitud o la brutalidad de algunos gobiernos ficticios.

La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos? Leer más

También han surgido comentarios sobre la representación femenina dentro de la franquicia, en particular por la sexualización de ciertos personajes.

Estas observaciones conviven, sin embargo, con el entusiasmo de una comunidad de fans muy activa. Muchos seguidores consideran que la adaptación logró capturar el espíritu aventurero de la obra original y esperan que la nueva temporada amplíe el mundo de la serie con nuevos enemigos, más escenarios y un mayor desarrollo de la tripulación.

El propio elenco ha adelantado que la segunda temporada será más intensa.

Según Skylar, el nivel de acción aumentará y el entrenamiento para las nuevas escenas fue exigente tanto física como mentalmente. El actor explicó que uno de los mayores retos fue volver a alcanzar el mismo nivel de energía, teniendo en cuenta lo demandante que puede resultar el rodaje de la serie.

Un tesoro de la vida real

Curiosamente, el final de One Piece sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la cultura pop. Eiichirō Oda, siempre ha insistido en que conoce desde el primer día cómo terminará la aventura, aunque durante años evitó revelarlo o incluso dejarlo por escrito.

Ese misterio dio pie recientemente a un gesto simbólico del propio Oda. Para celebrar que el manga superó los 600 millones de copias vendidas, el creador escribió por primera vez en un papel cuál es el verdadero final de la historia y lo guardó en un pequeño cofre. El mensaje fue sellado dentro de una cápsula que posteriormente fue arrojada al fondo del mar, a unos 651 metros de profundidad.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!