Mario Godoy: esto dijo en su comparecencia al Pleno de la Asamblea

Este lunes 5 de enero del 2026, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareció al Pleno de la Asamblea Nacional, para responder en torno a las supuestas presiones ejercidas en contra de Carlos Serrano, juez anticorrupción, en un caso de narcotráfico y lavado de activos, que involucra al serbio Jezdimir Srdan, del que además, su esposa Dolores Veintimilla, fue abogada.

El detonante es la denuncia pública del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ha señalado presuntas presiones para que falle a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, en un proceso que se encontraba en etapa de juicio. En este contexto, Godoy acude a la Asamblea para responder, al menos, sobre tres ejes clave.

La sesión fue extraordinaria porque se realizó en medio del receso legislativo, tras la convocatoria RL-2025-2029-053. Además, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado debe iniciar un proceso de fiscalización y seguimiento en torno a los hechos denunciados.

10:25 | Niels Olsen llegó al Pleno de la Asamblea

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, llegó al Pleno. El domingo 21 de diciembre, el Pleno, con 142 votos a favor, aprobó la comparecencia, en la sesión 60. La sesión extraordinaria debía comenzar a las 10:00, pero luego de las 10:25, todavía no empezaba.

10:47 | Se instaló la sesión extraordinaria

Con 148 de 151 asambleístas presentes, la sesión extraordinaria se instaló. Y se empezó con la lectura de la convocatoria. El primer punto fue el himno nacional y el segundo era la comparecencia. Según el artículo 126 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los períodos de receso, el presidente de la Asamblea puede convocar a períodos extraordinarios de sesiones.

10:50| Lectura pedidos de cambio del orden del día

Lucía Jaramillo, legisladora del oficialista ADN, solicitó el cambio del orden del día, a través de un oficio que presentó el 3 de enero. Buscó que el Pleno se pronuncie sobre las consecuencias directas que el régimen de Nicolás Maduro ha generado en Ecuador por la expansión del narcotráfico y desplazamiento de millones de venezolanos y el encubrimiento político desde el poder y reconocer a Edmundo González, presidente elegido por venezolanos.

Jaramillo pidió aplauso para los venezolanos que no se rindieron y nunca aceptaron vivir una dictadura. "Estados Unidos no detuvo a un presidente (Nicolás Maduro) sino a un criminal, al responsable de la muerte de miles de venezolanos; al hombre que dio la orden de torturar". Y llamó "cómplices a quienes callan, durante el Gobierno del prófugo Correa se permitió que el narcotráfico y el crimen organizado echen raíces". Busca que se pronuncien sobre las consecuencias del régimen de Maduro y del cártel de los Soles en Ecuador.

10:57| Se aprobó cambio de orden del día para pronunciarse sobre consecuencias del régimen de Maduro

Con 79 votos afirmativos, 58 negativos y cero blancos y ocho abstenciones, la solicitud de cambio del orden del día de Lucía Jaramillo se aprobó.

11:02| Se tocó el himno nacional

Con el himno nacional del Ecuador inició oficialmente la sesión extraordinaria del Pleno.

11:06| Olsen pidió empezar por el tercer punto, retrasó comparecencia de Godoy

Niels Olsen retrasó la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura cuestionado. Y decidió tratar primero el tercer punto de la convocatoria, la solicitud de que la Asamblea analice lo que ocurre en Venezuela. Proyectaron un video en el que Rafael Correa, expresidente, dice que es asesor económico de ese país.

Lucía Jaramillo ingresó una moción para que la Asamblea rechace el supuesto encubrimiento político de organizaciones que operan desde Venezuela, ya que que así se ha afectado la seguridad de los ecuatorianos.

11:07| Juan Andrés González, de RC, cuestionó que un asesor de ADN reparta "panfletos" en la zona de las barras altas

"Un ciudadano venezolano, de nombre Luis Magallanes, asesor de Lucía Posso (ADN), se encuentra entregando panfletos", denunció Juan Andrés González.

11:14| Gerardo Machado, de la RC, intervino

Gerardo Machado, asambleísta de la Revolución Ciudadana, participó, para decir que espera que la Asamblea se reivindique este 2026. "Como un presidente pederasta, que apoya el genocidio, se va en contra del Congreso y su pueblo, invade un país en el que secuestran a un presidente de la República y dicen con eso Venezuela es libre. Lo único que quieren es el petróleo".

"Aquí hubo un minuto de aplauso por la captura de Fede y luego supimos que lo ha capturado Colombia. Si el señor Godoy dice que tiene pruebas que somos narcotraficantes, demuestre. Cómo nos van a insultar de esa manera, es desconocer la trayectoria de los demás". Machado intervino durante más de 5 minutos.

11:19| Paola Jaramillo también participó

Paola Jaramillo, hermana de la proponente de la moción, Lucía, dijo que ninguna dictadura es eterna. "Venezuela vuelve a ver una luz de esperanza luego de décadas de abuso de poder porque no lo pueden negar, familias destrozadas, políticos presos por oponerse a un régimen dictatorial". También dijo "no vamos a permitir que el narcotráfico se tome nuestro país" y saludó a los venezolanos presentes.

11:23| Andrés Guschmer habló

Guschmer, otro legislador del oficialista de ADN, aseguró que el planeta observa a quien se proclamó´como gran heredero del siglo XXI, lideró la red del narcotráfico, Cártel de los Soles. "Es una estructura extendida con violencia, muerte y negocios ilegales, a raíz del narcotráfico, por algunos países de América Latina, entre otros Ecuador".



11:27| Xavier Lasso, de la RC, dijo "mal paga el diablo a los devotos" sobre Corina Machado

Lasso cuestionó que "celebren el secuestro del supuesto narco dictador e ignoren nociones de soberanía. Para la derecha vasalla, la soberanía es una idea caduca, para nosotros un concepto atado a la dignidad". Además señaló: Hasta Corina Machado ha sido desplazada, siempre paga mal el diablo a sus devotos.

El Gobierno de Noboa ha fracasado rotundamente, el negocio de la droga va viento en popa, el país terminó el 2025 como el año más violento de la historia, aseguró Xavier Lasso.

"Un juez recibió presiones de la Judicatura y esta Asamblea prefirió esperar, no vengan a decirnos que luchan contra el narcotráfico, la cruenta realidad supera el relato. La justicia fue secuestrada, usaron la Fiscalía para perseguir a todo lo que oliera a correísmo, dejando de lado la función primera, perseguir delitos, proteger a víctimas", dijo.

11:34| Ana Belén Tapia, de ADN, participó

La legisladora de ADN se quejó por críticas del asambleísta Chamorro. Y reiteró que el correísmo ha recibido beneficios del régimen de Nicolás Maduro.

11:40| Mario Zambrano, de ADN

Zambrano aseguró que importa mucho al Ecuador lo que pasa en Venezuela porque esas redes de corrupción no se quedaron allá.

11:44| Comps Córdova, de la RC

El legislador de la RC, Comps Córdova, rechazó que se debata sobre Venezuela mientras hay otros temas que preocupan al ecuatoriano. También dijo que Estados Unidos quiere el petróleo y es un precedente nefasto para la historia. Cuestionó aplaudir que mueran hermanos venezolanos.

11:50| Adrián Castro, de ADN, habló de supuesto aporte a la campaña de la RC

"Los tentáculos de Maduro en Ecuador no son un mito", sostuvo Adrián Castro, asambleísta de ADN y se refirió al proyecto de la moneda virtual sucre. "Movió más de 2.600 millones de dólares de nuestras reservas internacionales poniendo en riesgo a la dolarización". Habló de empresas fantasmas.

Según Castro, "detrás de la famosa década del sucre y moneda virtual estuvo Alex Saab, detenido en 2020 y liberado hace un par de años por un canje de presos venezolanos y estadounidenses. Estuvo en Ecuador y hacía negociados junto a Álvaro Pulidos, dueño del Fondo global de construcciones. Manejaron más de 70 millones de dólares con su pareja, Micaela Lehrer, de Inconeg, parte de las de la trama de corrupción. Aportaron con 70 millones de dólares a la campaña de la Revolución Ciudadana en 2013". El correísmo ha refutado la denuncia señalando que no coincide con la época de campaña.

11:57| Janeth Bustos, de la Revolución Ciudadana, habló de una foto entre Fausto Jarrín y Godoy

Janeth Bustos, de la RC, dijo que el cambio del orden del día no es permitido. Recordó que Mario Godoy debía estar en la comparecencia y no reunido con Fausto Jarrín, según supo por una foto que circula en redes sociales.

La legisladora recordó que según el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, se deben resolver exclusivamente, los asuntos específicos señalados en la convocatoria, de acuerdo a la Constitución de la República. Por lo que no se debió tratar otro punto.

12:03| Andrés Castillo, de ADN, ironizó con lo sucedido en Venezuela y los correístas

"A todo pavo le llega su Navidad, agarraron al chancho que da manteca. Estoy contento porque este 3 de enero le llevó el Tren de Aragua y ya viene por ustedes", sostuvo irónico Andrés Castillo, asambleísta de ADN. Y también dijo, como otros de sus compañeros, que Correa recibía pagos de Venezuela, como asesor.

12:08| Se cerró el debate

Luego de 11 intervenciones (contando con la de Lucía Jaramillo) y dos horas después de que debía empezar la comparecencia del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, Olsen cerró el debate del tercer punto del orden del día.

12:30| Se leyó y se aprobó la moción de Lucía Jaramillo

Con 94 asambleístas registrados, el Pleno votó así sobre la moción de Lucía Jaramillo: 78 votos afirmativos, seis negativos, cero blancos y 10 abstenciones.

12:38| Se avanzó al segundo punto del orden del día: comparecencia de Mario Godoy

Niels Olsen invitó a ingresar a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, dos horas y 38 minutos después de lo previsto en la convocatoria de este 5 de enero.

12:40| Mario Godoy compareció

Mario Godoy empezó su intervención negando la foto que circula en redes sociales, de una supuesta reunión con Fausto Jarrín, asesor de Daniel Noboa. Dijo que fue a dar la cara entre tanta "infamia". Y se dedicó a decir lo que dice la ley sobre las competencias del órgano.

"El primer punto: falsamente se ha imputado a esta autoridad supuesto incumplimiento de funciones. Es indispensable fijar con claridad el marco de competencias del Consejo de la Judicatura y los límites, no es un punto retórico sino estructural para comprender lo demás. Ustedes, menos quienes me quieren llevar al juicio, deberían tenerlo claro. Es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, es su competencia constitucional. No dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales ni determina responsabilidades, no emite ni modifica fallos, no da instrucciones de cómo resolver".

El Consejo, según reiteró, no dispone la seguridad policial de jueces o servidores policiales, la elevación de riesgos, asignación, retiro o modificación de esquemas de seguridad comprenden a entidades competentes como Ministerio del Interior o Policía. Señaló que 47 jueces tienen seguridad estatal, en Pichincha, de 19 jueces, 15 son de la unidad anticorrupción, el 85 %.

Repitió que aceptar una renunciar, modificar una modalidad laboral, iniciar un procedimiento administrativo no son actos discrecionales sino decisiones sujetas a normas, garantías y controles,

12:49| Sobre el juez Serrano

Sobre juez Serrano, dijo, la Judicatura ha aplicado el mismo criterio administrativo, en casos previos de renuncias de funcionarios jurisdiccionales. Eso evidencia que la no aceptación inmediata de una renuncia no constituye una medida arbitraria, se busca asegurar que decisiones administrativas se adopten con responsabilidad y apego a normativa vigente, afirmó.

"La primera falacia es que se hace participar del caso Triple A", dijo y también que él fue sorteado para formar parte del tribunal desde el primer minuto (24 de julio).

Sobre la presunta conversación en la que supuestamente fue presionado Carlos Serrano, Godoy afirmó que pidió se abra una investigación penal a través del oficio del 17 de diciembre, desde su despacho. Señaló que el juez Serrano renunció luego de resolver sobre el caso del serbio. "Estaban esperando que ciertos actores políticos se coludan para dejar en la impunidad nuevamente como hicieron con candidaturas fraudulentas de personas vinculadas al triple A, no es casualidad. Un juez fue suspendido y el otro renuncia y empieza el show en mi contra".

Relató hechos con fechas, buscando mostrar una mala actuación del juez Carlos Serrano. Dijo que el ex juez, el 4 de diciembre, un día después de haber pedido seguridad y teletrabajo, renunció. Señaló que el 12 de diciembre se le autorizó teletrabajo, desde 15 de diciembre hasta el 31 de marzo del 2026.

El 17 de diciembre, Carlos Serrano, según Godoy, indicó que dejará de trabajar, pese a que no se aceptó su renuncia. "El relato que se ha montado es que he retirado deliberadamente la seguridad. En ningún momento he dispuesto que se le retire la seguridad. He soportado linchamiento mediático".

Godoy señaló que el 4 de diciembre, Serrano presentó su renuncia y apunta que eso no produce efectos inmediatos porque estaba vinculado a procesos judiciales en trámites, de alta complejidad, dos casos de delincuencia organizada, una causa por extorsión, una de secuestro y otra de lavado de activos". Dijo que había objetivos de alto valor como alias Comandante Carlitos y alias Negro Tulio.

13:03| Godoy acusó al ex juez Carlos Serrano de demorar la emisión de sentencias

Mario Godoy dijo que ha realizado el análisis del despacho de Serrano y expuso que "existen meses de retardo de reducir las sentencias. ¿A quién beneficia que no se emitan estas sentencias? En consecuencia el Consejo de la Judicatura actuó conforme a derecho".

Recordó que cuando Iván Saquicela, el 23 de julio del 2025, presentó su renuncia, no fue aceptada de forma inmediata. Mencionó el caso de una jueza en Esmeraldas que se jubiló sin que se haya analizado la situación de sus casos, por lo que se han declarado nulidades y errores inexcusables. Se aceptaban las renuncias sin sustento técnico en la época de Wilman Terán, dijo. ¿Pretenden llevarme a juicio político por interés en algunas causas que no se han reducido a escrito?, señaló.

13:18| Sobre el caso del serbio, Godoy habló de responsabilidades individuales del Director de Pichincha

Al conocer sobre audios difundidos y atribuidos a dos servidores de la Función Judicial, Godoy habló de responsabilidad individual. "Hablo de presuntas porque a la Fiscalía no ha llegado elemento probatorio y no se ha tramitado la cadena de custodia de estos elementos (audios). Los supuestos gestos de interlocución entre un servidor administrativo de la Judicatura y un servidor judicial están en un proceso penal de alta complejidad, la circulación de este video generó inquietud y en el ámbito político", expuso.

"No existen responsabilidades colectivas ni imputaciones automáticas. El 22 de diciembre se le pidió la renuncia al director Provincial de Pichincha, Henry Gaibor, y fue aceptada al día siguiente, más un proceso disciplinario".

13:25| Godoy dijo que los audios difundidos dieron lugar a un linchamiento mediático

Según Godoy, detrás del supuesto linchamiento mediático en su contra y de su esposa buscan desestabilizar la función judicial. Hizo algunas preguntas: ¿Por qué Carlos Serrano no presentó una denuncia en su momento? Criticó a Felipe Rodríguez y dijo que se montó todo un show con su denuncia sobre presiones, presentada en una columna en Primicias. Consultó: ¿Felipe Rodríguez presentó audios a Anderson Boscán? "No me corresponde pronunciarme por las reservas legales ni manejo de evidencia en un proceso legal".

"Nos han tachado de abogados de narcotraficantes", dijo. "Fui abogado en un proceso administrativo sancionador. No soy penalista". Y se refirió a Ramiro García, Felipe Rodríguez y Samno Macías. Les preguntó si le han visto en procesos penales.

13:31| La defensa a su esposa

"Las causas de mi esposa se sustanciaron antes e que asuma el cargo y dos de ellas tampoco son de delito de narcotráfico, revisen bien. Desde noviembre del 2024 son otros abogados, de forma incendiaria se descontextualizó todo", lamentó.

Godoy utilizó su tiempo para mencionar a abogados que se han referido a él en redes sociales, en este último mes. "Pablo Encalada sale a pedir mi renuncia diciendo que tengo conflicto de interés por los casos de mi esposa, se olvida que fue abogado de personas procesadas en Sobornos, Petroecuador, y del expresidente Guillermo Lasso en el caso León de Troya. También tenemos a Washington Andrade, futuro candidato de la RC, que parece ser de memoria corta, abogado en Metástasis. El exjuez Samno Macías ahora es abogado de un procesado en el caso Narco Fiesta".

Además, Godoy se fue contra una ex vocal del Consejo de la Judicatura: "Solanda Goyes salió de su descanso político para señalar que es el faro de la justicia, habla de una estructura delincuencial montada en la Judicatura, no dice que sobre ella pesa una investigación penal derivada de un indicio por malversación de fondos de cooperación extranjera". Incluso habló sobre Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad. Hay interés de grupos políticos, para tomarse la Judicatura. Han tenido vínculos con el crimen organizado".

13:40| Mario Godoy señaló a la bancada de la RC y a Guillermo Lasso

¿Quieren saber por qué todos estos hechos comenzaron el 22 de noviembre del 2025 y no antes?, preguntó Godoy. Y mencionó que estaban en camino la audiencia de Aquiles Álvarez, Tanya Varela, Sinohydro y la audiencia de Fernando Villavicencio. Investiguen quiénes son los procesados y a qué tiendas políticas pertenecen. Quieren impunidad y para ello necesitan tomarse la justicia".

Godoy, presidente de la Judicatura, dijo: "Señor Aquiles Álvarez, si llegó su mensaje, el sábado 20 de diciembre del 2025. Una persona que mantiene nexos con la bancada (Revolución Ciudadana), que pretende llevarme a juicio y con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, se contactó con un asesor haciéndole llegar varios mensajes que desarrollé a continuación y constan dentro de la denuncia penal".

Según Godoy, le dijeron que "hasta ayer la RC quería ayudarle bajando el tema político, si mueve la audiencia de Aquiles para mayo. El mensaje es claro, solo buscaban impunidad para Aquiles, querían volver a hacer lo que hicieron, los hermanos del señor Aquiles tenían inmunidad. Es clara la intención, impedir que se instale su audiencia, quieren gozar de fuero, no dar la cara, solo dar impunidad".

Godoy afirma que los audios iban a salir el 22 de diciembre del 2025, en referencia a los audios de Carlos Serrano. Se consumó cuando salieron en las redes sociales de Boscán, es evidente que el mensajero tenía información de lo que iba a suceder.

El presidente de la Judicatura incluso señaló a Catrina Tala, que supuestamente trabaja con (Gabriela) Panchana, "quien mantiene vínculos con su bancada y el alcalde Álvarez desde su bancada. Y Panchana, editorialista de Expreso y compañera de un procesado. Todo se liga y volvemos a la narrativa, el correísmo por medio de Aquiles quiso manipular su audiencia y ahora el fin de su bancada es tomarse la justicia. Los mensajes indicaban que el principal sponsor ahora es Aquiles Álvarez. Me dijo que el jefe de bancada, José Andrés (González) hace todo lo que Aquiles le diga, volvemos a quienes generan la impunidad, quienes quieren la impunidad y toda la trama", afirmó. Y dijo que todo será denunciado y que se presentará para el juicio político.

13:59| Se clausuró la sesión

Una hora y casi 20 minutos le tomó a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, dirigirse a la Asamblea. Negó todo y casi no se refirió a la presión ejercida supuestamente por su director provincial en contra de un juez anticorrupción. En su intervención aseguró que a él le escribió un "mensajero", para presionarle. Llama la atención que el mensajero se habría acercado de parte de la RC e incluso de Lasso.

