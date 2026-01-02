Denuncian a Godoy, su esposa y cuatro vocales del CPCCS

Cargo. Mario Godoy llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura por designación del Cpccs.

El coordinador del Frente de Unidad Nacional, Jorge Moreno Ordóñez, y el abogado Juan Francisco Morales presentaron una denuncia contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy; su esposa, María Dolores Vintimilla; Francisco Rosero Utreras, socio de la pareja; y cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por presunta delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.

Moreno dijo este 2 de enero de 2026 a EXPRESO que presentó la denuncia el pasado 22 de diciembre de 2025 porque considera que Godoy “ha cometido varios delitos que pueden ser tipificados de carácter penal, ya que el CJ está en manos de una persona seriamente cuestionada por su conducta moral y antecedentes profesionales ligados a sectores oscuros del narcotráfico”.

Pide que se dicte prisión preventiva

En el escrito, de 18 páginas, los denunciantes señalan a Godoy, Vintimilla y Rosero por presuntas infracciones relacionadas con la “injerencia de la Judicatura” en la causa que llevaba el juez anticorrupción Carlos Serrano contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos en el caso Euro 2024.

A los consejeros Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto, en cambio, los señalan como los posibles “funcionarios que beneficiaron ilícitamente con la designación a Godoy”, quien “ha organizado un grupo delincuencial para beneficiarse económicamente de su función pública junto a su cónyuge y asociados”. Además, pidieron que se active la medida cautelar de prisión preventiva contra ellos.

Moreno, exdiputado y representante del Frente que aglutina a otros sectores sociales como la Confederación de Afiliados y Pensionistas del Ecuador y la Fenocin, explicó que interpuso la denuncia ante el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, ya que “pese a las evidencias que se han expuesto públicamente sobre Godoy, el presidente Daniel Noboa le pidió que renuncie, pero estos delitos deben investigarse y ser motivo de sanción penal”, manifestó.

Llamamos a la ciudadanía y al sector judicial a que exijan que el fiscal tramite la denuncia. Jorge Moreno Frente Unidad Nacional

El exlegislador indicó que, tras presentar el documento, estima que el fiscal les notificará la recepción de la denuncia, les citará para el reconocimiento de firmas y espera que active la indagación previa.

Alarcón confirmó el pasado 30 de diciembre, en una entrevista radial, que ya existe otra investigación contra la Judicatura por supuestas presiones y amenazas contra el juez Serrano, la cual es reservada.

Un llamado para apoyar la denuncia

Por ello, a Moreno le llama la atención que el titular del Ministerio Público aún no haya procesado su petición.

“Esperamos que el lunes (5 de enero), cuando se reactivan las actividades, el fiscal tome cartas en el asunto. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los trabajadores del sistema judicial: a colegios de abogados, facultades de jurisprudencia, constitucionalistas y abogados de prestigio para que exijan al fiscal de la Nación que dé trámite a nuestra denuncia. Es un pedido legal y necesario”, subrayó el representante.

La denuncia por supuestos delitos penales se presentó un día después de que Godoy fue llamado por la Asamblea Nacional a comparecer ante el Pleno. Está previsto que el titular del CJ acuda este lunes 5 de enero a dar explicaciones sobre el tema.

