Morillo condiciona: "Godoy debe comparecer y, si corresponde, debería renunciar"

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó que el régimen haya pactado con el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien deberá comparecer en la Asamblea por supuestas presiones a jueces.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ratificó la postura de Daniel Noboa, sobre la recomendación que hizo a Mario Godoy para que renuncie a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), pero condicionó ese eventual paso al costado para después de su comparecencia en la Asamblea Nacional. El funcionario fue llamado al Legislativo para explicar las denuncias sobre las presiones que habrían realizado funcionarios de esa entidad al juez anticorrupción, Carlos Serrano para fallar a favor del narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan.

"El presidente Noboa fue claro, Godoy debe comparecer y, si corresponde, debería renunciar. Eso nos hace transparentes", dijo Morillo en una entrevista con FM Mundo la tarde de este 30 de diciembre de 2025.

Al ser cuestionada sobre el aparente respaldo del régimen a Godoy, pues solo se lo llamó al Parlamento, cuando la oposición y la opinión pública solicitan que se le inicie el juicio político, la funcionaria negó un acuerdo con el titular de organismo cuestionado.

"Quien pidió la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura fue ADN, fue el presidente del Legislativo, Niels Olsen, que pertenece a la bancada oficialista. Dijimos que no protegemos mafias ni pactamos con la impunidad, no respondemos a chantajes, respondemos a la ley. Será Godoy quien pueda presentar su información, su comparecencia, será él quien pueda defenderse como en cualquier Estado de derecho se lo debe hacer", indicó.

Morillo apareció para recalcar la postura de Noboa frente al escándalo judicial desatado tras el caso del juez Serrano quien, además de las presiones, fue amenazado de muerte por sentenciar al narcotraficante serbio Srdan y luego las autoridades le quitaron su seguridad.

Godoy deberá comparecer el 5 de enero

De esta forma, el Ejecutivo se sintoniza con la tendencia del bloque oficialista, donde algunos de sus miembros también han expresado que, de ser el caso, Godoy tiene que presentar su renuncia una vez finalizada su comparecencia en el Legislativo.

Así lo manifestó el asambleísta de Pichincha, Andrés Castillo, momentos después de que Olsen convocó el 29 de diciembre a que el Pleno sesione el próximo lunes 5 de enero para escuchar a Godoy. "Debe defenderse por fuera de su cargo de las acusaciones que es objeto. Nosotros seguimos haciendo lo que corresponde".

Sin embargo, mientras el oficialismo fijó fecha para recibior a Godoy, la legisladora del bloque correísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, presentó el lunes la solicitud de juicio político contra Godoy y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por el presunto incumplimiento de funciones frente a las denuncias de presiones a los jueces.

