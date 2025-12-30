Alexandra Villacís responde a la asambleísta Urresta: "Mi perfil es académico"

La vocal suplente de Mario Godoy se refirió a la denuncia sobre un presunto plan político para tomarse la justicia

La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, respondió a las acusaciones de la asambleísta excorreísta Jhajaira Urresta, quien la señaló como parte de un plan político para tomarse la justicia del Ecuador.

A través de su cuenta de X, la asambleísta Urresta (ahora cercana al oficialismo) hizo una publicación en la que denunciaba que el correísmo, el expresidente Guillermo Lasso, Partido Social Cristiano (PSC) y la exministra María Paula Romo estarían detrás que de Villacís reemplace a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Alexandra Villacís insiste en que su perfil es académico y técnico

La vocal suplente Alexandra Villacís, por su lado, respondió a Urresta a través de un comunicado indicando que no entrará en "debates sin sustento" y de naturaleza política "ajenos al nivel de responsabilidad que exige la Función Judicial".

"No he sido parte de organizaciones políticas ni he construido mi trayectoria desde espacios partidistas. Mi perfil es académico y técnico, desarrollado a lo largo de los años en la formación jurídica, la docencia y el ejercicio profesional, de manera pública y verificable", acotó Villacís.

Cuando el poder está en juego, las diferencias parecen desvanecerse. #UnidosMásQueNunca: correísmo, Lasso, PSC y Romo. Ministros salvados en juicios políticos. Alianzas que superan viejas disputas….una cercanía especial entre #MonicaP. y #EitelZ.❤️. Y hoy, todos se unen con el… pic.twitter.com/TUu416MbmC — Jhajaira Urresta DDHH (@EGuzmanurresta) December 29, 2025

"Mi convicción es administrar con independencia", dice Villacís

Villacís, además, ratificó en su pronunciamiento que su trabajo en el Consejo de la Judicatura es técnico e independiente. "El debate democrático exige rigurosidad y responsabilidad. Afirmar sin pruebas no es fiscalizar: es desinformar al país", acotó la vocal suplente.

"Mi firme convicción es que la justicia debe administrarse con independencia de funciones, control técnico y apego estricto a la ley, sin presiones políticas ni intereses ilegítimos. En cualquier gestión que me corresponda ejercer, la academia y la ciudadanía —y en ningún caso la política— serán los verdaderos protagonistas", sostuvo.

El Gobierno de Noboa se aleja del presidente Mario Godoy

Las acusaciones hacia Villacís surgieron al mismo tiempo que el presidente Daniel Noboa se pronunciaba respecto a las denuncias contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, sobre presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano.

A través de su cuenta de X, Noboa recomendó directamente a Godoy renunciar el Consejo de la Judicatura luego de que comparezca ante la Asamblea Nacional. Además, sostuvo que garantizará la seguridad del juez Serrano para que pueda emitir la sentencia escrita del caso Euro2024.

En el marco de recientes pronunciamientos públicos emitidos por una asambleísta de la República, y en respeto a la institucionalidad y al debate democrático, es preciso señalar lo siguiente: pic.twitter.com/8Y5BKVj0Xc — Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) December 30, 2025

