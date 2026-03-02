¿Aquiles Álvarez podría salir de prisión pese a suspensión de audiencia de hoy?

Este 2 de marzo de 2026 estaba prevista la audiencia de apelación a la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece detenido desde el 10 de febrero de 2026.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa un momento decisivo en su situación legal. Para este 2 de marzo de 2026 estaba prevista la audiencia de apelación que determinará si el funcionario permanece en prisión preventiva o si podrá defenderse en libertad. El proceso, enmarcado en el caso Goleada, investiga una presunta red de delincuencia organizada vinculada al lavado de activos y defraudación tributaria que involucra a familiares y directivos deportivos.

Fiscalía no se presentó a la audiencia

Pese a la asistencia de las defensas de todos los procesados, la Fiscalía General del Estado faltó a esta audiencia clave. Carlos Soria, abogado de Pablo Pita en el Caso Goleada, cuestionó la actitud del representante de Fiscalía y señaló que eso solo demuestra el filtro político que tiene el caso en contra de Aquiles Álvarez, sus hermanos y 11 procesados más.

Escenarios legales para el alcalde de Guayaquil

La diligencia judicial se centra en revisar la medida de prisión preventiva impuesta el pasado 10 de febrero de 2026, tras operativos conjuntos entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

Ante la falta de la Fiscalía General del Estado, el juez deberá programar una nueva fecha para la audiencia de apelación. Mientras, los procesados, entre ellos el alcalde Aquiles Álvarez, deberán continuar en prisión preventiva.

Sin embargo, siguen siendo dos los caminos posibles para Álvarez:

La ratificación de la medida, que lo mantendría recluido en el centro penitenciario. La aplicación de medidas sustitutivas, como el uso de grillete electrónico o presentaciones periódicas ante la autoridad.

Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga. Cortesía

El análisis del juez y los implicados

El juez Jairo García es el encargado de valorar los argumentos de la defensa, liderada por el abogado Ramiro García, frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía. La decisión no solo afecta al alcalde; también se revisarán los pedidos de sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez (directivos de Barcelona), además de César Bravo y Fernando Peñaherrera, quienes también buscan salir de prisión.

Traslado desde Latacunga para la audiencia

Aquiles Álvarez solicitó formalmente estar presente en la diligencia programada en Quito. Para ello, pidió al Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) su traslado desde la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, donde cumple la medida cautelar desde su detención.

¿Qué es el caso Goleada?

La investigación apunta a una presunta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Según la defensa del funcionario, este proceso se deriva del caso Triple A, otra investigación abierta contra el alcalde por supuesto comercio irregular de combustible, la cual se encuentra próxima a la etapa de juicio.

