Transportistas pesados de Carchi inician protesta contra arancel del 50 % a Colombia

La manifestación salió a las 8:50 desde el cantón Bolivar hasta la gobernación del Carchi en Tulcan

Desde las 8:00 de este lunes 2 de marzo, se comenzaron a agrupar docenas de camiones y tráilers convocados para la marcha pacífica motorizada por la Asociación de carga pesada del Carchi. El objetivo: protestar en contra de la política arancelaria que afecta al comercio entre Ecuador y Colombia.

La guerra de Irán presiona la subida de costos de exportación de aceite de palma Leer más

La manifestación salió a las 8:50 desde el cantón Bolívar hasta la gobernación del Carchi en Tulcán. A lo largo del camino se están uniendo más tráilers que salen desde distintos cantones de la provincia. En el trayecto se observan a decenas de campesinos que desde sus casas apoyan desde sus casas y fincas la protesta.

El gremio pide que el Gobierno de Daniel Noboa que revea la tasa de seguridad del 50% y otras cargas que se aplican a productos importados desde Colombia,

Dirigentes gremiales aseguran que los productos en la frontera ya se han encarecido y se han reducido los ingresos ya que los turistas y comerciantes del lado colombiano han dejado de comprar en Tulcán.

Está previsto que la marcha recorra aproximadamente 26 kilómetros.

Accede a todo el contenido exclusivo de Expreso sin límites ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!