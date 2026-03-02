Expreso
marcha en Tulcán por aranceles a Colombia
La manifestación salió a las 8:50 desde el cantón Bolivar hasta la gobernación del Carchi en TulcanÁngelo Chamba / Expreso

Transportistas pesados de Carchi inician protesta contra arancel del 50 % a Colombia

Está previsto que la marcha recorra aproximadamente 26 kilómetros 

Desde las 8:00 de este lunes 2 de marzo, se comenzaron a agrupar docenas de camiones y tráilers convocados para la marcha pacífica motorizada por la Asociación de carga pesada del Carchi. El objetivo: protestar en contra de la política arancelaria que afecta al comercio entre Ecuador y Colombia. 

aceite de palma

La guerra de Irán presiona la subida de costos de exportación de aceite de palma

La manifestación salió a las 8:50  desde el cantón Bolívar hasta la gobernación del Carchi en Tulcán. A lo largo del camino se están uniendo más tráilers que salen desde distintos cantones de la provincia.  En el trayecto se observan a decenas de campesinos que desde sus casas apoyan desde sus casas y fincas la protesta.

El gremio pide que el Gobierno de Daniel Noboa que revea la tasa de seguridad del 50% y otras cargas que se aplican a productos importados desde Colombia,

Dirigentes gremiales aseguran que los productos en la frontera ya se han encarecido y se han reducido los ingresos ya que los turistas y comerciantes del lado colombiano han dejado de comprar en Tulcán. 

Está previsto que la marcha recorra aproximadamente 26 kilómetros.

